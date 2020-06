“Matinding pananabon ni Olivia Lamasan naranasan nina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla”

Malaking bahagi sa maturity nina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla ang working experience nila sa respetadong direktor na si Olivia Lamasan.

Napa-throwback sa kanilang hindi malilimutang experience bilang mga aktor sina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla nang minsan nilang naka-trabaho ang blockbuster movie director na si Olivia Lamasan.

Si Olivia Lamasan—o mas kilala bilang si “Inang” sa mga Kapamilya stars—ang direktor ng isa sa mga tumabong pelikula ng KathNiel na Barcelona: A Love Untold noong 2016 na kinunan mismo sa Barcelona, Spain.

[embedded content]

Sa online kuwentuhan nina Kathryn at Daniel sa I Feel U, isa sa napag usapan ang mga pelikulang tumatak sa kanilang mga puso sa loob ng kanilang walong-taong pakikipag-trabaho sa isa’t isa.

“Nakadalawang bingo ako kay Inang. Una ako lang kasi hindi ko memorize ‘yung script ko, tas ‘yung pangalawa kasama na si DJ dito, na late kami ng gising lahat so hindi namin naabutan ‘yung train, so hindi kami nakasakay sa train, hindi kami nakarating sa location, naghihintay sila tapos nasayang ‘yung isang araw na ‘yun kasi late kami nagising so domino effect,” kuwento pa ni Kathryn.

Hindi man nai-detalye ng buo ni Kathryn at Daniel, ramdam sa kanilang kuwento na pinagtandaan nila ang kanilang mga naging kasalanan sa isa sa mga respetadong direktor ng ABS-CBN.

“Una tinitimpla ko muna, ayaw kong lapitan nang galit baka abutan ako e’ (laughs) so nung una very cold kami, kasi pag nag instruct talaga siya focus kami kasi hindi kami pwede magkamali, kasi may kasalanan kami. Pero eventually (that incident) nagyakapan na kami, bago natapos ‘yung araw kasi for sure si Inang hindi naman rin niya gusto ‘yun. Ayaw rin niya na may bothered sa set,” ani aktor.

Patuloy na kuwento ni Daniel: “Nung alam niyang naintindihan na namin ang lesson namin at talagang tortured na kami okay na, pinatawad niya na kami,” sabi pa niya.

Bukod sa Barcelona groundbreaking din para sa KathNiel love team ang The Hows of Us ni Cathy Garcia Molina na highest grossing Filipino movies of all time nina Kathryn at Daniel.

[embedded content]

Ayon kay Kathryn, hindi biro ang pinagdaan niya sa pelikula kahit na kasama niya sa trabaho ang kaniyang real life boyfriend.

“Hindi madali ‘yung journey. Pero, hindi namin naramdaman na mag-isa kami, kasi Ate Carmi and specially direk Cathy, talagang inalalayan kami. Kaya hanggang ngayon, sobra ang pasasalamat namin kasi hindi namin magagawa without them,” ani Kathryn.

Aniya, malaking bahagi ang guidance ng boyfriend at mga bumuo ng proyekto sa kanilang karakter bilang sina Primo (Daniel) at George (Kathryn).

“Si DJ, grabe rin ‘yung pag-alalay niya sa akin dyan kaya rin nag work si George kasi off cam, ‘yung pag uusap namin ni DJ sa eksena ‘yung preparations namin kaya din siya nag work,” pahayag pa ng aktres.

Ang The Hows of Us noong 2018 ang huling proyekto na pinagsamahan nina Kathryn at Daniel.

At sa unti-unting pagbabalik normal ngayong may COVID-19, inaasahan na rin na masimulan na ng KathNiel tandem ang After Forever sa direksyon ni Cathy Garcia-Molina.