“’Matira Matibay’: Vivian Velez, may hamon sa mga pasaway ngayong ECQ”

Aktibo ngayon rin ngayon si Vivian Velez bilang director-general ng Film Academy of the Philippines.

“Matira Matibay Na Lang”. Ito ang tila naging hamon ng dating aktres at businesswoman na si Vivian Velez sa mga kababayang Pilipino.

Kasunod ito ng tila pagsasawalang bahala ng ilang mga kababayan natin sa Enhanced Community Quarantine ngayong humaharap ang Pilipinas sa krisis sa COVID-19.

Sa isang Facebook post, inilabas ni Vivian ang saloobin matapos ang pagkadismya sa ilang retrato sa mga lugar na tila ipinagsawalang bahala na ang utos ng pamahalaan sa Community Quarantine at isang metrong distansiya o Social Distancing.

“If we cannot control these kind of crowds, might as well lift the ECQ. Close the hospitals for Covid 19 cases para di maubos doctors and health workers natin. Matira matibay nalang. Tutal marami ang hindi sumusunod sa ECQ,” ani Vivian sa post.

Aniya pa, bilang tax payer at negosyante na apektado rin ng kinakaharap na krisis laban sa COVID-19, nais sana niya ang disciplina ng mga kababayan ay pasunod sa batas ng gobyerno.

“As taxpayers, we’re sacrificing our business and freedom, and for what? Para ipamigay ang pera sa mga di marunong sumunod sa batas. Nasaan ang mga dapat magpatupad ng batas?” pahayag pa niya.

Sa ngayon, lagpas sa isang buwan na simula ng ipinatupad ang Enhanced Community Quarantine sa Luzon na nagsimula noong March 17, 2020.