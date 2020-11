“May role restrictions na ba si Ryza Cenon ngayong isa na siyang ina?”

Ayon kay Ryza Cenon, wala pa ring magiging pagbabago sa mga gagawin niyang movie projects o sa tatanggaping role kahit nakapanganak na siya. Si Ryza ay nagsilang ng isang bouncing baby boy noong October 31, 2020 na pinangalan nilang Night ng boyfriend niyang si Miguel Cruz.

“Wala namang restrictions, ganun pa rin. Wala namang magbabago. Siyempre, part po ng trabaho ko yon, eh. Kumbaga, idedepende ko po sa script yon.

“Kung kailangan na kailangan talaga yung mga sexual na scene, gagawin ko yon. Kung hindi naman kailangan pag-uusapan namin yon,” deklara ng aktres sa virtual mediacon ng Viva para sa Bella Bandida, isang action project na siya ang bida.

Wala rin daw binigay na restrictions ang partner niya sa mga projects na kanyang gagawin.

“Wala naman. Hindi naman ganun, kasi siyempre, nasa film industry rin naman siya so I think naman maiintindihan niya. And wala lang sa kanya yon kasi cinematographer siya, so alam niya na yon,” paliwanag ni Ryza.

Samantala, aminado ang aktres na bilang first time mom ay hindi pa niya nagagampanang mabuti ang pagiging nanay kay Baby Night dahil nasa process pa raw siya ng recovery.

“Medyo mahirap pala siya lalo na dahil may tahi ka so hindi ka masyadong makagalaw pero kailangan mong gumalaw ng konti kasi kailangan mong mag-alaga ng baby dahil kailangan ka niya. Pero enjoy naman.

“Medyo grabe lang talaga yung delivery kasi ang tagal, tsaka yung labor, ang tagal,” balik-tanaw pa niya.

Dagdag ni Ryza, “Dahil sa tahi ko, medyo nahihirapan pa po kasi akong maglakad-lakad pa, saka magkikilos, so sila muna po yung… yung mga tao dito sa bahay at saka si Miguel muna po yung nagpapalit ng diaper. Sa pagpapadede lang po ako kailangan.”

Pero dumating daw sa point na wala siyang maibigay na gatas sa anak kaya kinailangan niya ang tulong ng kaibigang si Chariz Solomon.

“Kasi wala akong maibigay. Iyak siya nang iyak so hindi ko na alam kung anong gagawin ko, so tinawagan ko siya. Timing din na nag-post siya na willing siyang mag-donate ng mga milk kasi ang dami niya nang milk. So, naisip ko siya kaya siya yung tinawagan ko,” pagsisiwalat niya.

Ang Bella Bandida ay kinunan pa noong nakaraang taon at nung natapos ang shoot nila nung February ay do’n lang niya nalaman na buntis pala siya kay Night.