“Maymay Entrata at Edward Barber may pakiusap sa fans nga kanilang love team”

Unang pinagtagpo sina Maymay Entrata at Edward Barber taong 2017 sa Lucky Season 7 ng Pinoy Big Brother house.

Sa kalagitnaan ng Enhanced Community Quarantine, isang realization ang ibinunyag ng Kapamilya star na si Maymay Entrata sa kanila ni Edward Barber.

Sa Instagram, inihayag ni Maymay ang kaniyang saloobin sa tila paulit-ulit na pag-uugnay sa kanila ng MayWard fans kung posible na bang mauwi sa totohanan ang kanilang mabuting pagkakaibigan.

Pero para sa Kapamilya star, imposible muna itong mangyari sa ngayon.

“Masaya at masarap po sa pakiramdam ang idea ng isang romantic relationship, but as we go along with our journey, we realize na hindi basta basta lang to get into a relationship. Sana po ah maintindihan niyo po kami,” bahagi ng Instagram post ni Maymay.

Aniya, hindi man sila romantically involved, patuloy nilang inaalagaan ang isa’t-isa at sabay pa rin na aabutin ang kanilang mga pangarap bilang malapit na magkaibigan at magkatrabaho.

“Sa ilang taon naming pagsasama, sa trabaho man at sa personal, pareho po namin na-realize na sa estado ng buhay namin ngayon, we both are still very young, and there is so much more we want to achieve in our lives,” aniya pa sa post.

Napagkasunduan din umano nila ni Edward na ang maging magkaibigan sa ngayon ay ang makakabuti para sa kanilang dalawa.

“Pareho po namin na realize na being best of friends will even more beneficial for us. Mas kumportable kami makakapag-trabaho. Wala pong pagbabago. Kami pa din ang magkasama dahil there’s no one else we would rather work with, than each other,” pahayag ni Maymay sa post.

Sa huli, sinigurado ni Maymay na patuloy ang magandang working relationship nila ni Edward at magbibigay kilig sa MayWard fans.

Ipinost din ni Edward ang parehong mensahe sa kanyang Instagram account.

Taong 2017 unang nakilala si Maymay at Edward bilang housemate ni Kuya sa “Pinoy Big Brother: Lucky season 7” kung saan nabuo ang kanilang tandem bilang MayWard.