“McCoy De Leon buys a house and a 5-storey building in Tondo”

McCoy de Leon, may payo sa baguhang artista na mag-ipon para sa investment at hindi sa luho.

Natawa si McCoy De Leon sa tanong namin sa kanya kung totoong mayaman na talaga siya ngayon. Imagine, nakabili na ang binata ng dalawang properties—isang building at lumang bahay—sa kanilang lugar sa Tondo.

Pagtatapat ng aktor na isa sa cast ng D’Ninang, “Ngayon ko lang siguro ise-share na parang yung taon ng 2019 despite na ang dami kong natutunan—negative or positive—yung kapalit naman sa akin no’n may nabili na akong building sa likod ng bahay namin.

“Yung isa namang property na na-acquire ko din ulit sa Tondoa y isang bahay na balang araw gagawin ko ring building. Yung nabili naming bagong bahay siya na luma and sabi ko, ‘Mommy, gawin natin yang building.’ Yung una kasi, building na talaga yon, mga 5-storey. So, sana makaipon ulit.”

Bukod sa pag-i-invest sa properties ay meron ding food business si McCoy.

“May plano na ako this year na sana antabayanan nila. Ngayon meron din akong lugawan sa UST, pero I want more pa, eh, gusto ko pang i-explore,” sambit pa niya.

Ganun na ba karami ang kanyang naipon para makabili ng building?

Sagot ni McCoy, “Ngayon nga po nabawasan na kasi naibili ko ng property, na-business ko. Kaya ipon ulit, ganun naman po dapat, eh, ipon lang nang ipon. Hangga’t maaari yung pinagkakagastusan natin hindi dapat sa luho.”

Nagbigay din ng advice si McCoy sa mga kabataang katulad niya na nagtatrabaho sa showbiz.

“Yon din lang ang gusto kong sabihin sa ibang kabataang artista—na pag-ipunan nila kung meron silang gustong investment hindi yung luho. Hangga’t maaari property or business yung pag-ipunan nila. Kasi itong showbiz, hindi naman ito forever or permanente. Dapat meron tayong fall back if ever na humina yung career natin,” paalala niya kapwa artista.

Saan ba niya natutunanang pag-i-invest sa property?

“About sa investment ng property natutunan ko yon sa nanay ko kasi may pagka-Chinese kami, may ¼ akong Chinese blood. Tapos meron akong kamag-anak na Tito namin sa mismong Tondo atb uilding yung ini-invest nila.

“Sabi ko, ‘Mommy what if kung tayo din?’ Kasi do’n na ako lumaki sa Tondo, gusto kong do’n na rin mabuhay. Pero siyempre yung iba, gusto nilang tumira sa ibang bansa, sa malayo, sabi ko, ‘Mahalin na natin itong Tondo para dito na lang tayo,’” katwiran ni McCoy.

Ang suwerte naman ng magiging girlfriend niya dahil may mga properties na siya?