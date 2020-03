“Melissa Ricks, hindi na bothered sa mga nagbabash sa kanyang weight”

Hindi bothered si Melissa Ricks kung mag-gain man siya ng weight at makita ng televiewers ng ABS-CBN Sunday series na 24/7 na mataba siya.

Ani Melissa, “Yung weight loss ko kasi issue talaga yan eversince. Kahit na nung nag-artista ako sinasabi nilang tumataba ako, pero hindi naman. Pero ngayon mataba talaga ako. Hahaha!”

Gusto man daw niyang pumayat kaya lang talagang nahihirapan siyang gawin ito.

“Ang hirap kasi ng weight loss, eh. Yung parang alam mo naman yon, ‘Oh, sige today start tayo,’ okey kayo ng one week tapos after a week wala na naman, kain na naman, tapos nakakalimutan mo na naman.

“Parang nag-a-ano talaga yung weight loss journey ko. Ngayon naman nagta-try na rin akong mag-machine, pero lahat non-invasive. Hindi ako gumagawa ng mga lipo, yung mga ganun, ayaw ko talaga yon, ayoko po talaga. Nerbiyosa na nga ako magpapaganun pa ako, hindi ko kakayanin,” lahad niya sa PUSH.

Bukod sa pagwo-workout ay pinipili na rin ni Melissa ang kanyang kinakain.

“Proper eating lang.Hindi na rin ako masyadong kumakain ngayon ng mga junk foods. Pero minsan meron pa rin. May rice pa rin, hindi ko ginugutom yung sarili ko,” sey pa niya.

Hindi ba siya naiinis na bina-bash siya ng netizens sa kanyang katabaan?

“Dati siguro,” tugon niya. “Ngayon mas ano na sa akin yung masaya ka talaga – yung inner peace mo – kesa sa iniisip ng ibang tao.

“Basta ako masaya sa sarili ko. It doesn’t matter na lang kung ano ang sasabihin nila. Kasi ang tao may masasabi naman talaga kahit payat ka, mataba ka, they always have something to say,” katuwiran ng aktres.

Samantala, kahit bahagi si Melissa ng 24/7 ay hindi na raw niya iniisip na mag-comeback nang full time sa pag-arte.

“Hindi ko nai-imagine yung fulltime na comeback. As of now, hindi talaga, kasi single mom din ako, so yung baby ko maiiwan talaga siyang mag-isa sa yaya. So it’s a very tough decision.

“Alam naman natin na ang taping it takes so much time away from your family and I don’t want her to feel that way. Na-enjoy ko naman yung showbiz, siyempre matagal ko nang ginagawa yon. Pero mas na-enjoy ko yung normal and private life ko,” rason ni Melissa.

Samantala, sinubukan naming tanungin si Melissa kung may alam ba niya sa totoong dahilan kung bakit pansamantalang nawala sa showbiz si Julia Montes, pero matipid ang kanyang pahayag.