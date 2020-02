“Mga bida ng ‘Love Thy Woman’, nag-kumento sa kanilang mga karakter”

Zsa Zsa Padilla, Sunshine Cruz at Christopher De Leon, nagbigay opinyon sa kanilang mga character sa teleseryeng ‘Love Thy Woman’.

Premiyadong mga bituin ang makakasama nina Kim Chiu at Xian Lim sa kanilang pagbabalik teleserye sa “ Love Thy Woman ”.

Nagbahagi ang mga ito kung ano nga ba ang masasabi nila sa mga roles na kanilang ginagampanan sa primetime teleserye.

Ayon kina Zsa Zsa Padilla at Sunshine Cruz, pareho ang kanilang magiging reaksyon kung halimbawang mangyari sa kanilang mga anak ang mga nagaganap sa TV series.

“I think I will also react the same way, na very protective sa anak. Pinakikita rin sa ordinary family ang pagmamahal sa mga anak… gusto niya palagi itama,” sabi ni Zsa Zsa.

“Kung mangyayari sa akin ang nangyari kay Kylie Wong, gagawin ko rin na maging protective sa anak,” dagdag ni Sunshine.

Ayon naman kay Christopher De Leon, malaking hamon sa kanya ang mga eksena sa serye, na malayo sa kanyang personal na buhay.

“Its very different from who I am… yun kang bit this situation is entirely from a different world stories attitudes and aporoaches… very interesting for an actor,” pahayag ng aktor.

Si Ruffa Gutierrez naman, excited na maka-eksena si Kim, na pinuri na ng kanyang ama na si Eddie Gutierrez.

“My dad, puring-puring puri si Kim Chiu kasi magkasama sila sa Ina Kapatid Anak at hangang hanga siya sa husay ng pag-arte ni Kim, hindi pa kami nagkakaroon ng eksena dito, hinahanda ko na ang sarili ko,” sagot pa ni Ruffa.