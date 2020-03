“Mika Dela Cruz distributes face masks to frontline workers”

Actress Mika Dela Cruz spends two days going around Malabon to help support those in the workforce.

With the growing number of celebrities coming up with different ways to help support the fight against the COVID-19 outbreak, Mika dela Cruz shared on her Instagram account how she has been helping distribute face shields to all the different kinds of workers in the city of Malabon where she resides. The actress shared that she started doing this since March 28, Saturday.

She wrote,

“DAY 1 • hindi ko maexplain yung nararamdaman ko ngayon 🙁 nakakataba ng puso na kahit sa maliit na paraan naproteksyunan ko sila.. these are face shields po for protection (PPE) ng ating amazing and selfless frontliners na araw araw nakikipagsapalaran para sa atin. I just wanted to give back to them in my own little way… salamat po sa sakripisyo ninyo! we appreciate each & every one of you. ingatan niyo din po ang inyong mga sarili ha? konting tiis nalang, matatapos din po ito.. SALAMAT PO SA INYO sa lahat po ng gustong tumulong pero hindi alam kung papaano.. marami pong paraan 🙂 pwede po kayong magdonate online sa mga official organizations para dito o kaya naman direct sa mga hospitals na. if monetary, wag kayong malula or matakot. any amount will help naman po. kahit 20pesos or 50pesos man yan may matutulungan ho kayo. pwede din po kayong mag DIY ng mga PPE or food packages para sa mga frontliners at sa mga nangangailangan. kung hindi naman po hot meals ang maipprepare kahit relief goods po ay makakatulong lalo na sa mga pamilya na walang wala talagang pambili kahit pagkain. kung talagang wala din pong maibibigay 🙂 wag po magalala.. kahit simpleng pagsspread ng awareness.. kahit simpleng words of encouragement sa mga taong hindi maganda ang kalagayan at natatakot ngayon.. kahit konting pagintindi at pagaalala po po sa ating frontliners.. kahit maisama lang natin sila sa prayers natin araw araw… may nagagawa na po tayo #loveinthetimeofcorona”

“DAY 2 • today was dedicated to all our palengke vendors.. salamat po sa araw araw niyong pagsasakripisyo, kundi po dahil sainyo wala po kaming makakain the rest given was to our frontliners na kinulang sa batch kahapon huhu it broke my heart to see na karamihan sa mga nagtitinda sa palengke walang kahit na anong protection at halos lahat sila may mga edad na ni facemask, ni gloves wala po talaga sila 🙁 talagang sa resistensya nalang nila sila nagrerely na sana huwag mainfect.. parang impossible din sakanila ang social distancing sa dami ng tao sa palengke at trabaho nila.. SALAMAT PO! KAYO PO ANG AMING MGA SUPERHERO”