“‘Miracle in Cell No. 7’ may international screening sa Canada at USA”

Patuloy pa din sa pammayagpag ang ‘Miracle in Cell No. 7’

Hindi pa natatapos ang pamamayagpag ng 2019 Metro Manila Film Festival top grosser film na Miracle In Cell No. 7 dahil pagkatapos nitong ipalabas sa Pilipinas ay mapapanood na rin ito sa Canada at USA.

Simula nang ipalabas ito sa mga sinehan noong kapaskuhan, mababasa sa iba’t ibang media platforms ang papuri para pelikula.mLahat ay nagsasabing labis silang pinatawa at pinaiyak ng Miracle In Cell No. 7.

Ngayong nasa 4th week na nito sa sinehan, tuloy pa rin ang paggamit ng #MiracleinCellNo7 at mga post na “very heartwarming”, “the bestPhilippine adaptation ever”, “undoubtedly worth every penny”, “superb”, “outstanding cast” ang pelikula.

Ang orihinal na Miracle in Cell No. 7 ang tinaguriang highest grossing film sa South Korea noong 2013 at ngayon ay No. 7 sa listahan ng highest grossing domestic films of all time ng Korea.

Ang Pinoy adaptation ng Miracle In Cell No. 7 na pinagbibidahan ni Aga Muhlach who played the role of Joselito ay idinirek ni Nuel C. Naval. Kasama rin ni Aga sa movie ang child star na si Xia Vigor bilang Yesha.

Ang appeal ng pelikula sa Pinoy audience ay hindi lamang sa uri ng kwento kundi pati sa katatawanang taglay nito at ang cast na binubuo ng mga premyadong aktor.

Gumaganap bilang mga kakosa ni Aga sa pelikula ang mga critically acclaimed character actors na sina Joel Torre bilang Boss Sol, Jojit Lorenzo bilang Bong, Mon Confiado bilang Choi, JC Santos bilang Mambo, at Soliman Cruz bilang Tatang Celso. Ang award-winning actor na si John Arcilla naman ang gumaganap bilang si Johnny, ang prison chief.

Si Bela Padilla ang gumaganap bilang malaking Yesha, isang abogado na determinadong ibalik ang karangalan ng kanyang ama.

Ang husay ni Aga sa pag-arte ay talagang tumatak sa aktres. Sa panayam sa kanya ng ABS-CBN News, sinabi ni Bela, “There’s really a magic around Kuya Aga… kahit look test lang he sparks something onscreen. I was watching his videos and amazed na amazed na ako, wala pang lines humahanga na ako.”

Ngayong January 17, 2020 ay nasa Amerika na ang Miracle in Cell No. 7. Pagkakataon na ito ng mga taga-California, Illinois, Maryland, Arizona, Texas, New Jersey, Washington, Nevada, Virginia, Hawaii at Guam na makita ang himalang hatid ng wagas napagmamahal.