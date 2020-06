“‘Miracle in Cell No. 7’ pang-buena mano sa Viva On Demand”

Maaari ng mapanood ang MMFF blockbuster hit na ‘Miracle in Cell No. 7’ sa cable TV.

Sa loob ng halos apat na dekada, nangunguna at hindi natitinag ang Viva Films sa pagbibigay ng lubos na kasiyahan o “total entertainment” sa mamamayang Pilipino. Ngayon, ipinagmamalaking inilulunsad ng Viva ang kanilang Pay-Per-View service, ang Viva On Demand (VOD).

Dahil sa pakikipag-ugnayan ng Viva sa mga pangunahing cable providers ng bansa, mapanood ang mga pinakamalalaki at pinakabagong pelikula ng Viva habang nananatiling ligtas at maginhawa sa loob mismo ng kanilang tahanan.

Sa halagang P99, ang mga blockbuster movies at concerts ay malapit nang ma-enjoy ng buong pamilya sa kanilang sariling bahay bilang “new normal” na din.

Bilang pinakaunang handog ng Viva on Demand sa Hunyo 15, ipalalabas nito ang phenomenal na pelikulang Miracle in Cell No. 7. Pinagbibidahan nina Aga Muhlach, Bela Padilla at ng batang aktres na si Xia Vigor, ang pelikulang ito ay kumita ng higit sa 500 milyong piso sa takilya at kinilalang isa sa mga top-grossers sa 2019 Metro Manila Film Festival (MMFF).

Naging paboritong pampamilyang pelikula na ito ng mga Pilipino dahil ipinakikita nito ang pagsasakripisyo at matibay na ugnayan ng isang ama at ng kanyang anak, at ang buong suporta ng mga magkakaibigan.

Bumuhos rin ang papuri sa mga kasamang actor na sina Joel Torre, JC Santos, Mon Confiado, Jojit Lorenzo, Soliman Cruz, at John Arcilla. Maging ang mismong direktor ng orihinal na Korean movie na Miracle in Cell No. 7 ay namangha sa ganda ng pelikulang ito na idinirek ni Nuel C. Naval.

Mula June 15 to July 15, ang Miracle in Cell No. 7 sa Viva on Demand ay may kasama pang dalawang blockbuster films—ang Kita Kita nina Empoy Marquez at Alessandra de Rossi at Ang Pambansang Third Wheel nina Yassi Pressman at Sam Milby. Ito ang tinatawag na “3-in-1 Bundle for only P99.” At sa loob ng tatlong araw, may bonus pang behind-the-scenes features.

Sa susunod na anim na buwan, asahan ang marami pang sorpresa sa Viva on Demand, tulad ng Adan, Scorpio Nights, Sex Drive, Just a Stranger, Buy Bust, A Secret Affair, Mañanita, On Vodka, Beers, and Regrets, and 100 Tula Para Kay Stella, at marami pang iba.

Para mag-subscribe sa Viva on Demand, tumawag lang sa cable operator sa inyong lugar.