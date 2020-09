“Miss Q and A Juliana Parizcova Segovia kung kani-kanino lumapit para humingi ng trabaho”

Naubos na daw ni Juliana Parizcova Segovia ang perang kanyang napalanunan noon.

Nasa pangangalaga na ngayon ng Viva Artists Agency (VAA) ang 2018 Miss Q and A title holder sa It’s Showtime na si Juliana Parizcova Segovia.

Natapos ang kontrata ni Juliana sa ABS-CBN nung July 2020 pero bago siya napunta sa Viva ay kung kani-kanino muna siya lumapit at humingi ng tulong para magkaroon ng trabaho.

“Siyempre ako, as much as possible, I want to stick sa management ng ABS-CBN kasi produkto ako ng Showtime. Doon pinanganak si Juliana. Hangga’t maaari doon lang ako.

“So, sabi ko, waiting lang ako. Ayokong sumabay. Ayokong sumabay na magtatanong sa kanila na, ‘Ano pong mangyayari ngayong wala na pong (ABS-CBN),” lahad niya sa interview nina Butch Francisco at Ana Pingol sa This Is Showbiz.

Patuloy niya, “Actually, hindi lang sa Viva. Marami din akong pinagtanungan na iba. May Cornerstone, may Regal, ganyan. Marami rin akong pinagtanungan kasi ako naman po wala namang problema sa akin kahit sinong humawak sa akin, eh.”

Hanggang nakausap ni Julia ang isang kaibigang taga-Viva at do’n na siya nagpatulong kung paano ba maging Viva artist. Pagkatapos siyang kausapin ni Veronique del Rosario (head ng VAA) ay pinapirma na rin agad siya ng kontrata at ngayon ay may mga naka-line-up na siyang projects.

Aminado si Juliana na naubos na ang perang kanyang napanalunan sa Miss Q and A kaya kailangan na talagang magtrabaho lalo pa nga’t on call na lang sila sa Showtime .

“Siyempre, habang patagal nang patagal, paubos nang paubos. Walang pumapasok. Kailangan ko na talagang mag-work. Lumilipad na ang utak ko gabi-gabi na, ‘Ito na lang ang meron ako. Kapag biglaan na gastusan na hindi inaasahan—wala. Ubos na talaga, as in, mauubos talaga.

“Kaya sabi ko, ‘Ano bang pwedeng gawin para makapagtrabaho na?’ Since ganu’n nga yung naging lagay ni ABS, naghanap ako ng mga kakilala ko.

“Ngayong nasa Viva ako, magbaba-back to zero ako talaga. Siyempre nagka-pandemic. Lahat ng pera lumabas, so back to zero ako. Siguro naging lesson na lang din yung pagkaka-expire ng kontrata ko and at the same time pandemic, kung paano talaga humawak ng pera,” litanya pa ng komedyante.

Samantala, ayon pa sa season one Miss Q and A winner na para magkapera ay pinasok na rin niya ang online selling ng skincare products, face shields, and face masks.

“Kung noon, bihira akong lumabas para makipag-usap sa mga tao kasi siyempre palagi na akong nasa taping, ngayon, nu’ng nag-o-online selling na ako para maging busy ako, ‘yan. Lumalabas na talaga ako,” sambit pa niya.