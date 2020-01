“MMFF 2019, mas maliit ang kinita sa box office?”

Hindi umabot sa 1B ang kinita ng mga pelikula ng MMFF ngayong taon.

Ilang araw na lang ang natitira at matatapos na ang 2019 Metro Manila Film Festival, pero mukhang hindi madu-duplicate ng festival ang record nila last year kung saan nag-exceed ng P1 billion ang kanilang gross income.

Nagsimulang ipalabas ang walong pelikulang kasali sa 45th MMFF noong December 25, 2019 at matatapos ito sa January 7, 2020.

Sa latest box office report as of January 1, 2020 ng MMFF ay mapapansing hindi gaanong kalakasan ang kinita ng walong pelikulang ipinalabas.

From our source, ito ang kinita at ranking ng walong pelikula:

1. Miracle in Cell No. 7 — P237M

2. The Mall, The Merrier — P231M

3. 3Pol Trobol Huli Ka Balbon – P76M

4. Mission Unstapabol The Don Identity – P62M

5. Sunod — P16M

6. Mindanao — P6.8M

7. Write About Love — P5.6M

8. Culion — P1.7M

Pagkatapos ng Gabi ng Parangal ng MMFF ay humakot ng mga parangal ang mga pelikulang Mindanao (cast: Judy Ann Santos and Allen Dizon) at Write About Love (cast: Miles Ocampo, Joem Bascon, Yeng Constantino and Rocco Nacino). Nakatulong ang awards para madagdagan ang kanilang sinehan and somehow, kahit papaano ay nadagdagan din ang kita. Pero malayung-malayo ang dalawang pelikula including Culion sa kinita ng Sunod, Mission, 3Pol, The Mall, at Miracle.

Samantala, ang mga pelikulang nagbigay ng mahigit na P1B mark sa 2018 MMFF ay ang mga sumusunod:

Rainbow Sunset, One Great Love, Mary, Marry Me!, Otlum, Aurora, The Girl in the Orange Dress, Fantastica, at Jack Em Popoy.

Ang naging 2018 MMFF top grosser ay ang Fantastica ni Vice Ganda. Pero nitong 2019 MMFF ay naungusan siya ni Aga Muhlach ng pelikulang Miracle In Cell No. 7.