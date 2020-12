“Mystica, binatikos ng netizens dahil sa pahayag tungkol sa mag-inang pinatay sa Tarlac “

Pumanig si Mystica sa pulis at sinabing gagawin niya din ang ginawa nito kaysa mapahiya siya at mawalan ng dignidad.

Umani ng batikos ang dating aktres na si Ruby Rose Villanueva o mas kilala bilang Mystica dahil mga binitawan nilang salita tungkol sa mag-inang pinatay ng isang pulis sa Tarlac.

Sa kumakalat na video sa social media, sinabi ni Mystica na marami ang natatanong sa kanyang kung ano ang masasabi niya sa mag-ina na tinawag pa niyang mag-lola kaya siya naglabas ng pahayag tungkol dito.

“Oh my God. Kung saan-saan na pala nakarating ‘yung balita tungkol dun sa police sa Tarlac na may pinatay na mag-lola. Tinatanong ng lahat kung ano daw nararamdaman ko, kung ano daw masasabi ko,” saad ni Mystica.

Ayon kay Mystica, napagtanto niya na “pasaway” ang mag-ina base sa napanood niya.

“Well, based du’n sa kung ano ang nakita ko na diyan, puro sila against du’n s ginawa ng pulis. Well, nu’ng tiningnan ko naman kung saan nag-ugat, well, at tiningnan ko talaga kung ano ang pangyayari, eh talagang mga pasaway nga naman kasi ‘yung mag-lola,” ani Mystica.

Dinepensahan naman ni Mystica ang aksyon ng bata na aniya’y alam na dapat igalang ang kapulisan.

Saad niya: “Lalong-lalo na ‘yung lumapit ‘yung anak at sinabi na ‘My father is a policeman’ so meaning to say, mas alam nu’ng bata na dapat igalang ang pulis, okay?”

Pagpapatuloy pa ni Mystica, maging siya ay magagalit sa kanyang mga kapitbahay kung sakaling makarinig siya ng paputok na nakakaabala.

“At isa pa, ang pulis, ‘peace and order’ ang kanyang ginagampanang trabaho. First of all, ano ba ang ginawa nila? Ang pagpaputok na nakaka-ano sa ibang tao. Of course, kahit ako, kung sakaling may nagpaputok at ako ay naabala, hindi man ako police, but I have to go to the policemen,” aniya.

Dagdag pa niya: “At kung hindi naman, naaksyunan ang aking complaint at dahil wala palang pakialam itong mga ikino-complain, walang paggalang, of course, that would be a question on my part, ‘di ba?”

Muling dinepensahan ni Msytica ang bata na aniya’y nag-react lamang dahil nakita nitong hindi nirerespeto ng ibang tao ang kanyang ama sa kabila ng pagiging pulis nito.

“So katulad nito, ‘yung anak ang nag-react na mismo. Nakikita ko, nag-vivideo siya hanggang sa nakita na niya na talagang wala na talagang paggalang sa pulis itong mag-lola, hanggang sa hindi na nakapagtimpi ang bata, lumapit [at sinabing] ‘My father is a policeman. Let it go,’” aniya.

Pagpapatuloy niya: “So natural, bilang isang magulang, ha, pinalaki mo ‘yung batang iyan with respect, iginagalang ka bilang policeman, ano ang gagawin ko? Hahayaan ko nalang ba na babastusin ang trabaho ko? Babastusin ‘yung ginagampanan kong katungkulan bilang pulis at hahayaan ko na lang na i-manipulate ako nitong mga mag-lolang ito na wala silang pakialam?”

Sinabi din ni Mystica na gagawin niya ang ginawa ng pulis kaysa “mapahiya at mawalan ng dignidad.”

“If I would be the policeman as well, ‘di na bale na ako’y makulong. Ayaw ko lang na mapahiya at mawalan ng digninad ‘yung trabaho ko bilang pulis na nagme-maintain ng peace and order sa pamamagitan ng ginawa niya kung ‘yun na lang ang way para mapatahimik itong mag-lola, then he did his thing. That’s what I think,” aniya.

Tingnan ang mga naging reaksyon ng netizens sa ibaba:

Mystica is a bitch, a real one.

And she’s an epitomy of a real idiot, having breasts bigger than her brain and a mouth wider than her mind.#MysticaIsABitch pic.twitter.com/o8KREoHP7G — ROÉ (@roe2021) December 22, 2020

This bitch Mystica trying to be relevant AGAIN. what a Fucking Eyesore pic.twitter.com/JbwGbUlupO — li (@NoLi69xoxo) December 22, 2020

If u have nothing right to say, just keep quiet.Don’t use this tragic incident to have a spotlight! Where did ur braincells gone mystica? #JusticeForGregorioFamily https://t.co/Swm1fbx1Ri — Light♡ (@Li6htKun) December 22, 2020

Taliwas sa pahayag ni Mystica, maraming artista ang kumondena sa ginawa ni Police Senior Master Sergeant Jonel Nuezca. Kinasuhan naman ng double murder ang nasabing pulis.