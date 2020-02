“‘Napaka-swerte ng anak mo’: Ogie Diaz asks Divine Geronimo to accept daughter Sarah’s decision to marry Matteo”

Ogie Diaz also shared why it’s important for Divine Geronimo to learn how to let go of her daughter Sarah.

Showbiz reporter and radio personality Ogie Diaz gave a message to Sarah Geronimo’s mom Divine who, in the past few days, has been the subject of various topics online due to allegedly gatecrashing her daughter’s secret wedding.

READ: Matteo Guidicelli gets into an altercation after accusing man of leaking details of wedding to Sarah Geronimo

In his latest vlog, Ogie Diaz said he believes time will heal the problem between Sarah and her mom Divine — most especially when the popstar gives birth to a child one day.

“Lalambot din ‘yan. ‘Di ba minsan sinasabi nila na mas mahal ang tubo kesa sa puhunan? Ibig sabihin, mas karaniwan ‘di ba anak ko mahal ko. Pero once na nagkaanak siya, teka muna, wala akong pakialam du’n ako sa apo,” he said.

He added: “Kaya hindi natin alam ‘di ba? Baka magbago ang pananawa ni Mommy Divine sa relasyong Sarah at Matteo. Lalo na kay Matteo baka magbago din ang tingin niya. Kasi feeling ko naman someday or in the near future, papatunayan ni Matteo na hindi po nagkamali ang anak niyo sa akin. Mamahalin ko po hanggang huling hininga ang anak niyong si Sarah.”

Ogie also asked netizens to stop bashing Sarah’s mom.

“Si Mommy Divine intindihin po natin ‘yan. Siya po ang may direktang koneksyon kay Sarah. Hindi po tayo. ‘Wag po nating sabihing greedy si Mommy Divine. Na ‘yung kita ni Sarah ay para sa kanila,” he said.

Wishing the couple a happy married life, he said: “Ang wish ko kay Sarah at Matteo sana bumuo na kayo na sarili niyong pamilya. Sana magkaanak [na kayo].”

Before ending his vlog, he gave a meaningful message to Divine Geronimo about acceptance and shared a piece of advice as to why she should learn how to let go of her daughter.

READ: Vic Del Rosario confirms Sarah Geronimo cried at wedding party due to mother gatecrashing

READ: Bodyguard recalls mommy Divine’s reaction to Sarah-Matteo’s wedding: ‘Tinraydor niyo ako’

“Ako ay sa totoo lang tuwang-tuwa dahil it’s about time na ibigay natin kay Sarah ‘yung deserve niyang happiness sa kanilang mag-asawa, sa kanila ni Matteo. At kay Mommy Divine, ang importante ito: ‘Alam mo kung nasaan ang anak mo’,” he said.

He went on: “Kasi ‘yung ibang ina hindi nila alam kung ano ang nangyari sa anak nila. ‘Di nila alam kung bakit pinagsamantalahan ng ibang lalaki ‘yung anak nila. Hindi nila alam kung bakit ‘yung anak nila binuntis lang at iniwanan. Napaka-swerte ng anak mo kasi alam mong siya masaya. So sana pangalawahan mo o segundahan mo ang kaligayahan ng anak mo — kayo ni Daddy Para ‘di ba? Para din kay Sarah. Deserve niya ‘yun, promise.”