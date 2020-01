“Neri Miranda, inalala ang karanasan bilang survivor ng Mt. Pinatubo eruption”

Sa pagsabog ng Bulkang Taal, hindi mapigilan ng dating aktres na si Neri Miranda na alalahanin ang dinanas na hirap bilang survivor ng pagputok ng Mt. Pinatubo noong 1991.

Sa pagsabog ng Bulkang Taal, hindi mapigilan ng dating aktres na si Neri Miranda na alalahanin ang dinanas na paghihirap bilang survivor ng pagputok ng Mt. Pinatubo noong 1991.

Sa Instagram, nagbahagi ang “Star Circle Quest” alum ng retrato ng Taal Volcano kuha mula noong bumisita siya sa kanyang coffee shop sa Alfonso, Cavite–isa sa mga bayan na apektado ng ashfall sa pagsabog ng nasabing bulkan–nito lamang Miyerkules.

“Bumalik ako ng cafe para magcheck at magpasahod sa aking staff. Di man safe bumiyahe pero kailangan naming lahat ng emergency money,” aniya.

Dito na nagsimulang magkwento si Neri tungkol sa kanyang karanasan bilang isa sa mga naapektuhan ng pagsabog ng Mt. Pinatubo sa Zambales.

“Dalawang bulkan ang napagdaanan ko. Ang Pinatubo at ngayon naman ay ang Taal,” tugon niya.

“Grade 2 lang ako nung pumutok ang Pinatubo, sobrang nakakatakot dahil ilang araw na di namin nasilayan ang araw, sobrang dilim! Hindi namin alam kung umaga na ba o gabi. Parang scene sa Never Ending Story. Kidlat at kulog, ulan ng bato at abo, at walang tigil na napakalakas na lindol. Baha pa ang bahay namin at nagcrack na ang aming sahig. Bagsak na ang harapan ng bahay namin. Buti na lang at may emergency food kami at nakakakain kami kahit papaano. May gyera pa sa Saudi noon at nag aabang kami sa maliit naming transistor kung kasama ang tatay namin sa mga nakaligtas ng gyera,” patuloy ni Neri.

Ayon kay Neri, mas matindi ang kanyang pangamba ngayon na may anak na siya na kailangang protektahan.

“Ngayong may anak na ako, mas nakakakaba dahil sa panay panay na lindol at talagang di kami mapakali ni Chito (Miranda) lalo sa gabi dahil sa palakas ng palakas na lindol noong pagputok ng Taal. Medyo humihina na ngayon ang mga lindol at sana ay magdirediretso na para makabangon kaming lahat,” sabi ni Neri.

Sa huli, sinabi ng dating Kapamilya star na positibo siyang muling makakabangon ang lahat ng nasalanta ng patuloy na pagsabog ng bulkang Taal.

“Isang mahigpit na yakap sa ating lahat. Makakabawi tayong lahat. Ang mahalaga ay ligtas tayo,” sabi niya.