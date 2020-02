“Neri Miranda posts sweet birthday message for husband Chito: ‘ Sobrang mahal na mahal na mahal kita’”

Neri posted a lengthy Instagram post about their love story to celebrate her husband’s life.

After five years of marital bliss, celebrity couple Chito Miranda and Neri Naig celebrate another milestone together as the Parokya ni Edgar singer turned 44 years old this month.

The couple have also dabbled in several businesses outside showbiz, and enjoy a simple life living outside Metro Manila.

Last February 6, Neri posted a lengthy Instagram post about their love story to celebrate her husband’s life.

She wrote:

“Naalala mo ba nung una tayong nagkita? From the very moment that I saw you, alam ko na hindi tayo para sa isa’t isa, haha!

“Pero lahat ay nagbago nung nakilala ko kung sino ang tunay na ikaw. Sinabi mo sa akin noon, kapag ikaw ang naging boyfriend ko, maswerte ako. Tinawanan lang kita kase ang kapal ng mukha mo. Pero totoo pala na maswerte ang babaeng mamahalin mo dahil marunong kang mag-alaga at magmahal.

“Hindi man palaging ok ang mga araw natin pero palagi kang andyan na sinisiguro na masaya ako at di nagwoworry. Ikaw talaga ang nagpapakalma sa akin. Marinig ko lang ang boses mo, narerelax na ako. Paano pa kaya kapag niyakap mo pa ako? Feeling ko nasa safest place ako sa mga yakap mo.

“Hindi ka nahihiyang ipagsigawan sa buong mundo kung gaano mo ako kamahal at talagang pinagmamalaki mo na ako ang iyong asawa kahit rinding rindi na ang mga kausap mo, haha!

“Hindi ko ma-imagine ang buhay nang wala ka sa piling ko. Sobrang mahal na mahal na mahal kita. Gusto ko lang nakayakap sayo palagi. Walang araw na hindi mo ako pinapatawa at walang araw din na hindi mo ako binubwisit, haha! Pero kahit nasusungitan kita minsan, please wag mong isipin na hindi kita mahal o nabawasan na ang pagmamahal ko sayo.

“Mahal na mahal kita, asawa ko. Magtatawanan at mag-aasaran tayo hanggang sa pagtanda natin. Aalagaan natin ang isa’t isa. Walang iwanan. I love you! Happy birthday, baby ko!”

Chito and Neri got married in a civil ceremony on December 13, 2014. This was followed by a garden wedding the following day in Tagaytay. They now have a 3-year-old son named Miggy.