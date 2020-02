“‘Ngayon lang ako napuri’: Ronnie Alonte, masaya sa mga natatanggap na comments sa kaniyang bagong pelikula”

Ayon kay Ronnie Alonte, ngayon lang siya napuri ng mga tao dahil sa pagganap niya para sa pelikula.

Para sa James and Pat and Dave actor na si Ronnie Alonte, ito na raw marahil ang unang beses na pinuri siya dahil sa pagganap niya sa isang pelikula. Sa naganap na blogger’s conference ng naturang pelikula nitong Huwebes, February 13, ikinuwento ni Ronnie na masaya siya sa mga nababasa niyang comments sa social media tungkol sa pelikula.

“Para po sa akin never po akong napuri sa VKJ (Vince and Kath and James) ng mga tao. Dito po napuri po ako kaya sobrang laki ng pasasalamat ko. Sa totoo lang, ngayon lang po talaga. Dati po kasi wala talaga akong nabasang matinong comment.

“So ngayon po pag nagchecheck ako ng comments natutuwa po ako [magbasa],” kuwento ni Ronnie sa press.

Ang James and Pat and Dave ang sequel movie ni Ronnie na Vince and Kath and James noong 2016, kung saan ay nakasama niya ang dating magkatambal na sina Julia Barretto at Joshua Garcia. Ito rin ang ika-limang pelikula ni Ronnie matapos ang Seklusyon, Bloody Crayons, at Fantastica.

“May dahilan kung bakit hindi ka lang talaga napipili. Tama rin ba ang ginawa mo, mali ba yung ginawa mo bakit hindi ikaw ang pinili? Wag mo lang isisi sa iba. Kailangan mong matutunan ang sarili mo,” sagot ni Ronnie nang tanungin ang tungkol sa kaniyang karakter na nagsimula sa Vince and Kath and James.

Mapapanood pa rin sa mga sinehan ang James and Pat and Dave. Kasama ni Ronnie sa pelikula ang kaniyang longtime girlfriend na si Loisa Andalio at si Donny Pangilinan.