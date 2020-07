“Nikki Valdez shares message for ABS-CBN’s detractors: ‘Hindi mananaig ang kasamaan’”

Kapamilya actress Nikki Valdez defends her home network from those who rejoice in ABS-CBN’s current situation.

After the government’s decision not to renew the franchise of ABS-CBN, the network held a virtual town hall meeting with their employees last July 15 in order to disseminate updates regarding everyone’s employment. The network released an official statement on the layoff of employees which includes the cessation of operations of some of its businesses and implementation of a retrenchment program covering ABS-CBN and its subsidiaries starting August 31, 2020.

After the news broke out, Nikki Valdez shared an open message to the members of the public who have not been sympathetic to the plight of the network and its 11,000 employees.

READ: ABS-CBN statement on layoff of workers

On her Instagram account, Nikki wrote, “Dalawa lamang ito sa mukha ng libo libong empleyado ng ABSCBN na mawawalan ng trabaho sa susunod na buwan. May posibilidad na kasama ang asawa ko doon.

“Madali lang para sa inyo na sabihin na hindi lang naman sa amin nangyari o nangyayari ito. Na maghanap nalang kami ng ibang trabaho. Na huwag kami mag over react. Na kumpanya namin ang may kasalanan. Na buti nga sa ABS-CBN magsasara na. Yung iba nga nagdidiwang pa.

“Sana kaya niyong sabihin yan sa mga empleyadong sila lang ang inaasahan ng pamilya nila, na may mga sinusuportahan, pinag aaral, yung iba buntis pa at may pinapagamot na kamag-anak. Sana kaya niyo sagutin ang lahat ng gastusin nila at kinabukasan ng mga pamilya nila…

“Kaya para po sa inyo ang post na ito para paalala sa mga tuwang tuwa nagsara kami, sa 70 kongresistang bumoto sa pagdeny ng aming prangkisa at sa gobyerno nating puno ng galit at paghihiganti lang ang nasa isip at puso sa gitna ng magulo nang mundo at pandemya na dinaranas ng ating bansa.

“Kapamilya, kapit lang. Tiwala lang. Ang Diyos ay pinagdudahan, inalipusta, binaboy at tinalikuran din ng maraming nagtiwala sa Kanya kaya alam na alam Niya ang pinagdadaanan nating lahat ngayon. Hindi mananaig ang kasamaan kahit kailanman.

“MAHAL NA MAHAL KO KAYO. YAKAP NA MAHIGPIT! (CTTO) #KapamilyaFOREVER”