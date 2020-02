“: ‘No worries’: Momshie hosts Karla Estrada at Melai Cantiveros, walang pag-aalala sa franchise renewal ng ABS-CBN”

: ‘Hindi ka naman talaga dapat nag-aalala lalo na kung ang layunin mo ay talagang makapagpasaya o makatulong lang sa mas nakararami,’ pinaliwanag ni Karla Estrada.

Pumirma ng bagong two-year contract sa ABS-CBN ang dalawang momshie hosts na sina Karla Estrada at Melai Cantiveros. Sa kanilang interview sa press matapos ang contract signing, masaya ang dalawa na mapagpapatuloy nila ang serbisyo sa mga Kapamilya.

“Yung service yung pwede naming ibigay doon kami mas nae-excite. Mas marami pang pwede pang ibigay na kasiyahan sa ating mga manonood, sa mga tumatangkilik ng lahat ng programs ng ABS-CBN,” pahayag ni Karla.

Nang tanungin ang dalawa kung may pangamba sa kanila ang isyu ng franchise renewal ng Kapamilya Network, “Labas naman kami talaga sa usapin na ganyan. Pero 100% hindi naman kami nagwo-worry kasi hindi ka naman talaga dapat nag-aalala lalo na kung ang layunin mo ay talagang makapagpasaya o makatulong lang sa mas nakararami,” sagot ni Karla.

Para naman kay Melai, “May mga worry, pero kung mayroon ka namang faith kay God at lahat naman ng ito ay ipagpe-pray mo na matapos itong pinagdadaanan ng Kapamilya Network—kaming lahat ng artista andito kami to support and encourage each other.”



Parehong bukas ang dalawa sa kanilang buong suporta para sa ABS-CBN. Pagdating naman sa mga negatibong komento ng ilang netizens sa isyu, sinagot ni Karla na hindi pagiging biased ang suporta ng mga artista sa ABS-CBN.

“‘Pag sinabi ng iba bakit biased kaming mga artista, well hindi po biased ‘yon, ‘yun po ay pagtingin—siyempre our loyalty comes with dignity. Hindi pwedeng nandito kami nagsisipagtrabaho pero makikita kami sa iba. Hindi ganon ang pagkakaunawa ko sa pagiging loyal. Ang kailangan natin ay mag-unite, hindi tayo dapat divided. E kasi isang bayan lang tayo.

“Sana sa mga nagsasalita ng hindi maganda, isa ba sa banda ng buhay mo, never ever ka ba talagang napasaya ng ABS-CBN, ‘di ba? Ang hirap ng nangyayari, sana walang ganito. Pero ako, I speak for myself, talagang my loyalty and my service with always be with ABS-CBN. Kasi ito po ang aking bread and butter. At dahil dito, napakarami ko na rin pong natutulungan,” paliwanag ni Karla.

Nakapokus naman sa positibo si Melai, na sinabing gusto niyang ibalik sa ibang tao ang oportunidad na ibinigay sa kaniya ng ABS-CBN simula nang nag-umpisa siya sa industriya.

“Kung magflashback lang ako sa buhay ko noon, isa rin ako sa mga nanonood ng ABS-CBN, at nai-inspire noon at ngayon ay nabigyan ng pagkakataon. Kaya ngayon, binabalik ko rin sa mga [nangangarap] at humihingi ng tulong. So doon tayo sa inspirasyon, doon tayo positive side,” paliwanag ni Melai.