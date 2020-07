“Online film making class, inilunsad ni Adolf Alix Jr.”

Kasabay ng new normal, bagong paraan din ang naisip ng film and movie director na si Adolf Alix Jr para ibahagi ang kanyang talento sa film making.

Kasabay ng new normal, bagong paraan din ang naisip ng film and movie director na si Adolf Alix Jr para ibahagi ang kanyang talento sa film making.

Sa kanyang Instagram post, ibinalita ng direktor ang kanyang bagong programa para sa mga aspiring film makers.

“COMING BACK TO MY SECOND LOVE. The last time I handled a film class was back in 2009. I always wanted to do it again if and when I have time. Now, I guess I can go back to it and I’m a little nervous but excited as I will be doing an online class on filmmaking—writing and directing with discussions about storytelling, creativity and finding your filmmaking path. 10 online sessions on Zoom starting July. Part of the proceeds will be for my immediate shooting family at Noble Wolf Productions.” pahayag ng direktor sa post.

Kasama sa film making class, ituturo rin ng direktor ang writing at directing aspect sa pagbuo ng pelikula.