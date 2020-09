“Paano nga ba naging mag-BFF sina John Prats at Angelica Panganiban?”

Si Angelica Panganiban at John Prats ay kapwa nagsimula sa hit youth oriented program na “Ang TV” noong 1992.

Sa episode ng “I Feel U” nitong Linggo, muling binalikan nina John Prats at Angelica Panganiban kung paano nagsimula ang kanilang pagkakaibigan.

Kahit na kilala bilang magkababata sa mundo ng showbiz, inamin ni John at Angelica na hindi iyun naging sapat para maging malapit sila sa isa’t isa.

“Mas nabuo ‘yung friendship nung pumasok ako sa ‘Banana,’ pagtukoy ni John sa defunct ABS-CBN gag show na “Banana Split.”

“That was 11 years ago. Nung pumasok kami sa ‘Banana,’ bigla na lang akong naging close sa kanya,” kuwento pa ni John sa panayam ni Toni Gonzaga sa “I Feel U”.

Patuloy niya: “Ako ‘yung nagbigay ng pet name sa amin. Naging dirediretso na ang friendship namin.”

Kuwento naman ni Angelica, mas lalong tumindi ang closeness nila ni John nang nag-open up ito ng kaniyang mga personal na problema.

“Doon siguro namin na-prove na hindi namin kaya iwan ang isa’t isa. Hindi ko kayang nasasaktan ang taong ito. Doon na talaga siya lumalim, okay alam ko na ito. Wala itong iwanan,”sabi pa ni Angge.

Tulad nang maraming magkakaibigan, dumaraan din paminsan-minsan sa hindi pagkakaunawaan sina Angelica at John.

“Masakit kasi totoo ‘yung away namin. Prankahan. Sasabihin niya talaga na naiinis ako sa ‘yo, masama ang loob ko sa ‘yo. Kahit umiiyak ako, hindi siya maaapektuhan. Palilipasin muna namin,” sambit ni Angelica.

At kung dumarating sa punto ng ‘di pagkakaunaawan, si John daw mismo ang gumagawa ng paraan para maayos ang kanilang mga tampuhan.

“When I tell her naman ‘yung inis ko sa kanya, ang kasunod naman nun is to fix it. Hindi ko na siya pinapatagal,” ani John.

At dahil close sa isa’t isa, mayroon rin pagkakataon na may say sila sa kani-kanilang mga nagiging ka-date.

“Oh yes. Sinasabi namin. Siya kasi kapag may dine-date, parang wala akong say diyan kahit best friend mo ako. Pero kapag may sinabi siyang red flag, bibigyan ko lang siya ng advice. Pero kasi kapag gusto mo na, gusto mo na iyan eh,” sabi ni Angelica.

Paliwanag ng aktres: “Feeling ko sa aming dalawa, kasi siya ‘yung in love tapos ako ‘yung nasa labas so ako ‘yung nakakakita ng, ‘Mali na ito ah. Nang-aabusa na si girl ah.’ Doon nagsisimula ‘yung inis ko tapos sasabihin ko ‘yun sa kanya. Pero siyempre kikimkimin ko muna,” kuwento ni Angelica.

Dahil sa kaniyang concern bilang kaibigan, minamabuti rin muna umano ni Angelica na tiisin minsan ang mga opinyon niya para dito.

“Ayaw ko naman makadagdag sa mga nangyayari sa kanila din. Pero kapag nainis na ako sa girlfriend niya, wala na ‘yun. Ayaw ko na. Hindi na ako sumasama sa kanila. Hindi na ako third wheel,” sabi pa niya.

At ngayong isa nang pamilyadong tao si John, hindi pa rin nagbsbago ang friendship at closeness ng aktor at ni Angelica.

Bilang kaibigan, isa lang rin ang nais ni John para sa kaibigan. “Kahit ayaw ko ‘yung karelasyon niya, I always wish na sana mali ako. I always wish na mahanap niya ang happiness niya. Kasi more than my feelings, I just want to think of her feelings and her future na maging maayos din ang mapupuntahan niya. Kasi alam ko kung gaano siya kabait. Alam ko kung gaano ma-pure yung puso niya,” pahayag ng aktor.

