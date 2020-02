“‘Pabida daw ako’: Robin Padilla dinepensahan ang sarili sa netizen”

Umani nang negatibong komento sa social media ang beteranong aktor na si Robin Padilla matapos nitong maglabas ng saloobin sa mainit na pinaguusapang franchise renewal ng ABS-CBN.

Umani nang negatibong komento sa social media ang beteranong aktor na si Robin Padilla matapos nitong maglabas ng saloobin sa mainit na pinaguusapang franchise renewal ng ABS-CBN.

Kilala si Robin bilang isa sa mga personalidad na taga suporta ni President Rodrigo Duterte. Kaya naman, hindi maialis na maipit siya sa sitwasyon sa isyu ng administrasyon at nang kompanya na isa sa tumangkilik sa kaniya bilang isang aktor.

Sa Instagram, inilabas ni Robin ang saloobin matapos ang mga negatibong komento na tinanggap mula sa netizen na nagsusulong maituloy ang prankisa ng ABS-CBN.

“Praise be to God! Pabida daw ako sabi ng netizen pasensya na po kayo ilang dekada rin po ako na nagbida sa maraming pelikula at teleserye katunayan ako po ay pinalad na maranasan ang golden era ng movies at television when monopoly is still not the language but passion and expression when making movies and shows are like paintings not factory made.

“Masuerte ako na inabutan ko ang mga katulad ni Fernando Poe Jr at Rudy Fernandez mga artistang naging boses ng manggagawa sa sining hindi nga lang maisabatas ang mga negosasyon dahil laging nasa awa lamang ng mga producer nakasalalay maisakatuparan ang napagkasunduan kayat napakapalad ng mga bida sa oras na ito dahil bumagsak sa harapan nila ang usapin at isyu ng ABS-CBN.

“Isang pagkakataon ito na hindi naibigay sa mga hari ng pelikulang pilipino isang ilaw ito sa isang napakadilim na mundo ng showbizness 70 percent ng workers sa movie industry are living in poverty at sila yun mga nasa ground and almost 90 percent ng lead actors and actresses character actors and actresses die in poverty and shame some are exploited to gain mercy and financial assistance.

“The King himself Eddie Garcia died in vain and in pain while performing his duty as an actor … as a gift to my wife this Valentines Day, I apologize to all her family and friends in ABS-CBN, ganon din sa GMA at TV5, patawarin niyo ako the ex-convict in me overtook my emotions, inaamin ko ang aking pagiging mapusok. I could have said my piece in a spiritual way. Let’s give the profit of our labor to our employers but our voices to the laborers” pahayag ni Robin sa Instagram at naka-mention ang kaniyang misis na si Mariel Rodriguez-Padilla na isa sa mga hosts ng “It’s Showtime” ng Kapamilya network.

Nitong Huwebes, February 13, labis na pinasalamatan ng ABS-CBN ang mga tanong naniniwala sa kapasidad ng kompanya sa pagbibigay ng dekalibreng serbisyo, saya at ligaya sa milyong-milyong Pilipino.