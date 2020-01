“Pamilya at pelikula tutukan ni Judy Ann Santos ngayong 2020”

Inihayag rin ni Judy Ann Santos ang pagpapahinga niya sa paggawa ng teleserye.

Matapos ang naging tagumpay ng pagtatapos ng Starla, tila hindi muna magiging aktibo sa telebisyon ang aktres na si Judy Ann Santos ngayong 2020.

Ayon sa aktres, mas mapili muna siya ngayong taon sa gagawin na proyekto mapa pelikula man o sa telebisyon.

“Hindi naman magpapahinga sa paggawa ng teleserye, nakakasa na kasi ang 2020 ko with two movies. Nag confirm na ako doon last quarter of 2019 so as it is, pa-puno na ang calendar ko,” sabi pa ni Judy Ann sa panayam.

Inihayag rin daw ng aktres sa Kapamilya network ang kaniyang kondisyon bago muling tumanggap ng teleserye.

“Sa teleserye ang hiling ko lang naman sa ABS-CBN is to give me six months lead time ba to prepare kasi siyempre sa panahon ngayon, gusto ko sa bawat gagawin ko mabibigay ko nang buong-buo ‘yung performance ko.”

Aniya, dala rin nang kaniyang edad ngayon, gusto rin muna ng aktres na tutukan ang pagpapalaki sa kanilang tatlong anak ni Ryan Agoncillo.

“Hindi ko na kaya ‘yung from one character to another to another character, I find it hard to recover from puyat, siyempre (laughs) and I have my kids, my husband. Nalulungkot ako pag hindi ko sila nakikita, ‘yun rin ang realization ko from last year, I work hard but I don’t see them often. It’s useless.”