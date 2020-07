“Pamilya ni Ramon Revilla Sr., ibinahagi ang schedule ng kanyang libing”

Pumanaw ang beteranong aktor at dating senador sa edad na 93.

Mula sa isang malapit sa pamilya ng mga Revilla, inilabas na ang schedule at program ng mga magaganap aa huling dalawang araw ng wake ng pumanaw na haligi ng pelikula at public servant na si Ramon Revilla Sr. na pumanaw noong June 26,2020 sa edad na 93.

Ngayong Miyerkules, July 1 ay magkakaroon ng necrological services sa Senado sa umaga, misa sa Imus Cathedral sa hapon at mamayang gabi naman ang luksang parangal para sa namayapang aktor.

July 1 – Wednesday

9:30AM – ETD to Senate

11:AM – Necrological services at Senate

1:00PM – end at Senate

1:30PM – ETD to Bacoor

2:30PM – ETA at Bacoor (Longos-change hearse) then motorcade

5:00PM – ETA at Imus Cathedral

5:30PM – Mass at Imus Cathedral

6:30PM – Recessional

7:30PM – Luksang parangal para sa Hari ng Agimat

Bukas naman July 2, muling magkakaroon ng misa sa Imus Cathedral, at pagkatapos ay dadalhin na ang mga labi sa Angelus Memorial Park sa Imus, Cavite. Bandang 3PM ang Military Honors, blessing at ang paglilibing.

July 2 – Thursday

6:00AM – Regular mass at Imus Cathedral

12NN – Closed Doors (Cathedral)

2:00PM – Mass for Don Ramon

2:30PM – ETD to Angelus

3:00PM – ETA at Angelus (Military Honors and Blessing)

Nagpapasalamat ang Revilla – Bautista family sa lahat ng nakiramay at nanalangin para kay Ramon Revilla Sr.