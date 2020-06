“Pamilya Revilla, hiling ang panalangin para kay Ramon Revilla Sr.”

Humihiling ngayon ng dagdag na panalangin ang pamilya Revilla para sa veteran actor na si Ramon Revilla Sr.

Sa Instagram post ng isa sa mga apo ni Mang Ramon na si Jolo Revilla, ibinahagi nito ang kasalukuyan na kondisyon ng kanyang lolo na naka-confine ngayon sa ospital.

“As stated by my father. At around 6 pm tonight, we rushed my Grandfather to the hospital. He was hard of breathing and was somewhat unresponsive. From St. Dominic Medical Center where he was given first aid and emergency medical services, he was transferred to St. Luke’s medical center, Global City where he is now undergoing treatment. Kasalukuyan po siyang nakakabit sa ventilator, but thank God, he is now conscious and responsive. Patuloy po kaming humihiling ng inyong panalangin para malampasan niya itong karamdaman,” pahayag ni Jolo sa post.

Taong 2017 ng nag celebrate ng kanyang 90th Birthday si Mang Ramon kung saan present ang halos ng kanyang mga anak kabilang na si Senator Bong Revilla Jr.