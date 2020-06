“Pamilya Revilla, patuloy ang paghingi ng dasal para kay Ramon Revilla Sr.”

Dumaan sa isang operasyon sa puso ang veteran actor noong June 10.

Tuloy-tuloy sa paghingi ng dasal at panalangin ang mga kaanak at mga Kapamilya ng veteran actor at dating Senador na si Ramon Revilla Sr.

Sa Instagram post ng isa sa apo ni Mang Ramon, na si Jolo Revilla nitong June 10, ibinahagi nito ang update sa kasalukuyan na lagay ng kanyang lolo na sasailalim noon sa angiogram o operasyon sa kanyang puso.

“Magandang gabi po sa Lahat. sa ngayon ay gumanda na ang kalagayan ni Daddy Ramon. Sa awa ng Diyos mas maayos na ang kanyang nararamdaman kaysa noong unang araw na sinugod siya sa ospital.

“Nais ko pa rin po sanang humingi ng panalangin sa inyo para po sa aking lolo dahil siya po ay sasailalim sa angiogram bukas. He is 93 years old and hoping he will feel better after the procedure. Sana po patuloy na bumuti ang kanyang kundisyon.

“Maraming salamat po sa inyo at lagi kayong kasama naming nagdadasal para sa kanya,” post ni Jolo sa Instagram.

At nitong June 12, muling nagbigay update si Jolo sa kanyang lolo, na nasa maayos nang kalagayan ngayon matapos dumaan sa operasyon sa puso.

“God is good all the time! Thank you for your prayers! he’s now breathing on his own, without the ventilator. Thank you Lord! I hope he’ll be home soon!” pahayag ni Jolo.

Matatandaan na dalawang linggo na ngayon simula ng isinugod sa ospital ng kanyang pamilya ang veteran actor.