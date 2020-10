“PANOORIN: Boy Abunda, ipinasilip ang koleksyon ng mga sapatos”

Ikinuwento ni Boy Abunda ang diskriminasyon na naranasan niya noon sa Paris na nagtulak sa kanya na bumili ng apat na pairs ng mamahaling sapatos na Christian Louboutin.

Hindi lingid sa kaalaman ng marami na mahilig sa sapatos ang King of Talk na si Boy Abunda. Kaya naman sa kanyang pinakabagong vlog, ipinasilip niya ang kanyang koleksiyon ng mga sapatos.

Ani Boy, nagkaroon siya ng maraming sapatos dahil kinakailangan niya ito sa kanyang trabaho bilang isang TV host na halos araw-araw lumalabas sa telebisyon.

“Ako naman maiintindihan mo na I have a lot of pairs because it’s part of my job,” kwento ni Boy. “You can imagine na I used to do daily shows. Hindi ako nagtitipid sa sapatos kasi nagagamit mo talaga ng tatlo, apat, lima,” saad pa niya.

Kwento ni Boy, nagsimula ang kanyang pagkahilig sa mga sapatos nang magsimula na siya sa industriya ng showbiz.

“But I started my fascination with shoes when I started to do shows. I’ve been doing shows for many years and that is the reason why I have this huge collection of shoes na talaga namang gusto kong gamitin,” aniya.

Sa nasabing vlog, ibinahagi din ni Boy kung bakit hindi niya basta-basta ipinamimigay ang kanyang mga sapatos.

“Tanggap ko talaaga na ‘yan na nanghihinayang ako ipamigay lang because may kamahalan ang sapatos ng lalaki. Marami din naman ang sapatos ng babae na mahal. Pangalawa, sino ba naman ang gustong magmana ng sapatos na ganito? Sino ang may kapal ng mukha at lakas ng loob na magsuot ng mga sapatos na ganito? Partly a joke, but partly true,” sambit niya.

Pagpapatuloy pa niya: “You know, some of my friends would say, Tito ibigay mo sa akin. Pero siyempre mahal ko ang mga sapatos na ito. Reason being kahit wala ako masyadong bagong damit minsan, basta okay ang sapatos ko, I feel good.”

Paglilinaw man ni Boy na ilang dekada nang nagtatarabaho sa industriya, taon ang binilang ng mga ito.

Aniya: “Pero you might say, bakit ganito karami? Taon ang binilang nito. At hindi ako nag-didispose talaga ng sapatos kasi karamihan nito pinag-ipunan ko at nagagamit mo talaga. At iniisip ko rin, sino naman ang mapapamanahan ko nito?”

Ikinuwento din ni Boy sa nasabing vlog ang kanyang naging karanasan noon sa isang luxury shoe brand sa Paris kung saan nakaramdam siya ng diskriminasyon.

“Ito ‘yung isa sa mga pairs [na binili ko] nu’ng inapi-api kami ni Arnold Reyes sa original store ng Louboutin. So dumating kami du’n ni Arnold mga pawisan, siguro mga mukha kaming dugyot. Sabi sa amin ng salesman ‘Careful you might scratch the floor’ kasi parang metallic ‘yung floor,” aniya.

“Sabi ko, ‘Can I see your new collection’ tapos lumabas ang dala old collection. Siyempre alam ko kasi nabibigyan ako ng mga kaibigan ko ng ilang pairs ‘di ba? Dahil sa sama ng loob ko, pinag-ipunan ko po at bumili ho ako ng apat na pairs ng Louboutin,” pagpapatuloy pa niya.

Panoorin ang vlog below:

[embedded content]

Payo ni Boy sa mga nagnanais na magkaroon ng kasing daming sapatos gaya niya: “Take it one pair of shoes at a time and never be afraid to dream.”

Samantala, balik-telebisyon naman si Boy ngayon na mapapanod sa ilang programa sa Cinema One at ABS-CBN News Channel (ANC).