“PANOORIN: Chin Alcantara ng MYMP, nasampolan tungkol sa paggamit ng blackface”

Inamin ni Chin Alcantara na mali ang paggamit niya ng blackface ngunit nanindigan na hindi siya sang-ayon sa Black Lives Matter movement.

Sa kabila ng kaliwa’t-kanang pambabatikos ng netizens dahil sa paggamit ng blackface sa isang performance, nanindigan ang singer na si Chin Alcantara na walang masama sa paggamit niya ng blackface at muling sinabi na propaganda lang ang isinusulong na “Black Lives Movement.”

Sa panayam sa Good Times ng Magic 89.9, iginiit ni Chin na ang tanging mali lang na ginawa niya ay wala umano sa tamang oras o lugar ang pagsasalita niya tungkol sa usapin ng blackface na napunta din sa Black Lives Matter sa di kalaunan.

“Ang maiisip ko lang na maling ginawa ko is hindi tama ‘yung platform at oras nu’ng gusto kong sabihin. Siguro kasi tumutugtog kami Halloween party. Naaasar lang ako kasi tumutugtog kami pero ‘yung pinupuna ‘yung costume ko,” giit ni Chin.

Dagdag pa niya: “So kung parang may gusto akong sabihin na parang what I believe in, siguro hindi ‘yun ‘yung tamang time and venue. ‘Yung paniniwala ko, ‘yung side ko, ‘yun pa din. Hindi naman nagbabago regardless sa pangbabash sa akin.”

Depensa pa ni Chin, hindi umano niya inaasahan na magagalit ang mga tao dahil sa paggamit niya ng blackface. “Hindi ko kasi alam na magagalit ang mga tao du’n.”

Ani Chin ang paglalagay niya ng itim na facepaint ang kanyang mukha ay upang mas maging “accurate” umano ang paggaya niya sa kanyang idol na si Jimi Hendrix.

“Ganu’n kasi kami nag-cocontest kami ‘pag nag-ha-Halloween costume kami. Kailangan accurate. Eh ang theme namin this year is music idol. Eh he is my number one music idol. So sabi ko papaano ko ‘to gagawin with the limited resources? Hindi ako makabili ng props. Maski nga ‘yung afro niya hindi ako nakabili. So kailangan maging accurate na lang ako sa color,” aniya.

“Sa akin, walang kamali-malisya ‘yung blackface ko.

Kaya naman sinampolan ito ng mga hosts ng nasabing programa gaya ni Mo Twister na nagbigay ng mga halimbawa upang mas maintindihan pa ang konteksto na nakapaloob sa paggamit ng blackface.

Ani Mo, para itong pagsusuot ng Nazi uniform na ipinagbabawal sa maraming bansa dahil sa milyon-milyong mga tao na namatay sa Holocaust.

Maging si KC Montero ay nagbigay ng halimbawa tulad ng paggamit ng Japanese Army costume na may dalang comfort women o mga babaeng pwersahang hinihila sa sexual slavery noong mga panahong nasa ilalim ang Pilipinas sa Japanese regime.

Saad ni Chin, hindi umano niya gagawin ito kung alam niyang mali. “I [won’t] purposely be indecent kung alam kong indecent ‘yun or wrong. Of course, I won’t do that. I’m not an evil person, no? Hindi ko gagawin ‘yun. Kasi kung alam ko ‘yun, hindi ko gagawin ‘yun.”

Hindi kalaunan, napunta ang usapan sa Black Lives Matter o BLM na tinawag niyang propaganda.

Ang BLM ay isang social movement na nanawaga ng patas na pagtrato sa Black community at paghinto sa karahasan ng mga pulis sa miyembro ng kanilang komunidad sa Amerika.

“Naniniwala ako mahalaga ang buhay ng mga Blacks. But I don’t believe in the BLM Movement. I think it’s a propaganda,” ani Chin.

Nanindigan si Chin na hindi dapat ibaling ang atensyon sa Black community dahil marami umanong nagdurusa sa iba’t-ibang panig ng mundo.

Sa huli, inamin ni Chin na natuto na siya tungkol sa blackface ngunit iginiit ang kanyang paniniwala tungkol sa Black Lives Matter movement.

“On the blackface part, now I know. But of course, we have different opinions on the movement. I’m always Googling on the other site. Blackface? That’s wrong. I won’t do it then.”

Panoorin ang panayam ni Chin sa Magic 89.9 dito:

Sa naunang pahayag ni Chin sa nag-viral na video, sinabi niyang hindi siya Anti-Black dahil ilan sa mga idolo niya sina Kobe Bryant at Michael Jordan.

“Pero dahil nag-make up ako ng itim sa mukha, anti-black ako, anti-Kobe Bryant ako, anti-Michael Jordan daw ako,” ani Chin.



Dagdag pa niya: “Hindi ibig sabihin ng makeup na itim sa mukha ko na hindi ko pinatototohanan ang centuries na pang-aapi o pang-aabuso sa mga blacks … Ang ibig sabihin nito, Halloween, hindi ba?”

“Kung pupunta ka sa Halloween party, hindi ba ang kadalasan goal —may mga prizes pa nga iyong ibang party— ay kung sino iyong pinaka-maganda at accurate na costume, ‘di ba?

“Sa tingin niyo ba kung nagdamit ako ng ganito at nag-bandana ako at hindi ko kinulayan ng black ang mukha ko ay makukuha ninyo kaya iyong costume ko at kung sino iyong iniidolo ko?”

Umani ng batikos si Chin dahil sa mga binitawan niyang salita.

Well, MYMP.. that was reaaallly dumb. — KC Montero (@KCMontero) October 30, 2020

MYMP… your momma’s not proud. — Jai Cabajar (@jaicabajar) October 30, 2020

Itinatag ni Chin ang MYMP noong 1995 ngunit sumikat ang banda noong early 2000s kung saan naging kabilang ang singer na si Juris Fernandez dito. Umalis si Juris sa MYMP noong 2009.