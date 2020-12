“PANOORIN: Coco Martin, mainit na sinalubong si Jane de Leon sa ‘FPJ’s Ang Probinsyano’ “

Ibinahagi naman ni Jane De Leon ang kanyang nararamdaman sa pagiging bahagi ng long-running Kapamilya serye.

Bago lumipad sa inaabangang TV remake ng Darna, sasabak muna si Jane de Leon sa isang matinding bakbakan sa top-rating na teleserye na FPJ’s Ang Probinsyano sa 2021.

Malaki ang inahandang pasabog ng Ang Probinsyano sa darating na taon. Gagampanan ni Jane ang karakter ni Pol. Cap. Natalia Mante.

Kasabay na lalabas ni Jane sa panibagong yugto ng Ang Probinsyano si Vance Larena na gaganap bilang Sgt. Jake Peralta at si Geoff Eigenmann naman bilang si Maj. Albert de Vela.

Mainit namang sinalubong ni Coco si Jane sa cast ng long-running ABS-CBN teleserye sa pamamagitang ng isang video na inilabas nitong nakaraang ABS-CBN Christmas Special.

“Isang mainit na pagsalubong sa pinakabagong miyembro ng FPJ’s Ang Probinsyano family na si Ms. Jane de Leon,” saad ni Coco.

Nang tanungin nina Kim Chiu at Enchong Dee sa isang panayam, ibinahagi ni Jane ang kanyang nararamdaman bilang bahagi ng nasabing programa.

“Super happy and super unexpected talaga. Actually, hindi ko naman talaga inexpect. Biglang kinausap nalang ako nila Direk Lauren (Dyogi), nila Tita Cory (Vidanes) if gugustuhin ko bang maging part ng Ang Probinsyano . I mean, why not? Kahit sino naman gugustuhing maging part ng Probinsyano,” ani Jane.

“Kailangan ko maging ready physically, but mentally and emotionally, kailangan ready din ako,” saad ni Jane.

Pagbabahagi niya tungkol sa kung paano sila bilang katrabaho, aniya: “Kasi bagong family ang makakasama ko rito. Alam ko, iba ‘yung way nila na magtrabaho here. Ang maganda, gina-guide naman nila ako, ni Coco.”

Isa lamang ang Darna sa ibang mga teleserye at pelikula na inihanda ng ABS-CBN para sa mga masugid na tagasubaybay nito para sa susunod na taon.