“PANOORIN: Ina ni Lloyd Cadena, nagsalita sa unang pagkakataon; nagbabala sa mga gumagawa ng pekeng accounts nila ni Lloyd”

Nagpasalamat din ang ina ni Lloyd Cadena sa lahat ng nagpaabot ng tulong at panalangin sa kanilang pamilya.

Nagsalita na sa unang pagkakataon ang ina ng yumaong YouTuber na si Lloyd Cadena na si Lorita halos isang buwan matapos ang paglisan ng kanyang anak.

Una munang pinasalamatan ni Lorita ang mga tagahanga ni Lloyd na nagpaabot ng tulong at panalangin sa kanilang pamilya.

“Ngayon lang ako nagsalita dahil ngayon ko lang kayang magsalita. Ayun nandito na, nangyari na. Wala na tayong magawa. Tsaka maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa mga prayers niyo tsaka sa mga message niyo sa akin, sa nag-alala sa akin,” ani Lorita.

Sinigurado naman ni Lorita na maayos ang kalagayan ng kanilang pamilya lalo pa’t maraming nag-alala sa kanilang kalusugan.

“Sa lahat ng nag-alala sa amin, tungkol sa nangyari kay Lloyd, nagpa-swab test kami sa loob ng bahay at tsaka sa awa ng Diyos naman, all negative result naman. Kaya ‘wag kayong mag-alala sa amin, sa mga health namin at okay naman,” aniya.

Aminado naman ang ina ng sikat na YouTuber na hindi pa rin nila matanggap ang pagkamatay ng kaniyang anak. At dahil hindi pa rin sila tumanggap ng mga bisita, humingi ito ng pag-unawa sa mga tagahanga ng kanyang anak para sa kaligtasan ng kaniyang pamilya.

“Sa ngayon, nasa stage pa kami na ‘di namin matanggap. Sisikapin namin na maka-recover kami sa nangyari kay Lloyd. Sana naman naiitindihan ng lahat na hindi kami tumatanggap ng visitors sa bahay kasi for the sake na rin sa inyo and sa amin kasi hindi naman namin alam kung saan kayo nanggagaling and for safety reason na may mga bata kami sa bahay,” ani ng ina ni Lloyd.

Gayunpaman, hinimok ng ina ni Lloyd na tanggapin ang naging paglisan ng kanyang anak at tularan ng mas marami pang tao ang kanyang ginawang kabutihan sa mundong ibabaw.

“Mahirap mang tanggapin, tanggapin na lang natin. Kasi mahal si Lloyd ng Panginoon kaya kinuha na siya. Although mahirap sa amin family pero wala na tayo magagawa dahil hiram lang naman si Lloyd. Hiram ko lang naman si Lloyd. Sana gawin niyong inspirasyon si Lloyd sa mga mabuti niyang gawa noong nandito pa siya sa lupa. At sana tularan niyo ang ginagawa niyang kabutihan,” saad ni Lorita.

Samantala, inihinto muna ng pamilya ni Lloyd ang pagpapagawa ng bahay nila. Ngunit nangako naman ang ina ni Lloyd na magbibigay ito ng updates sa kanilang mga tagahanga sakaling magsimula muli.

“‘Wag kayo mag-alala dahil lahat ng details sa bahay, lahat ng improvements, lahat-lahat, ipapaalam ko sa inyo kasi ‘yun naman ang gusto ninyo. ‘Wag kayo mag-alala. Darating din tayo niyan. Sana patuloy niyo akong suportahan kasi ‘yun naman ang gusto ni Lloyd na mangyari sa akin. Hindi ko naman akalain eh … ‘yung aking video video katuwaan lang naman ‘yun tsaka libangan lang. Pero ngayon pinagtuunan ko talaga,” aniya.

Pinabulaanan naman ng ina ni Lloyd ang mga kumakalat na posts sa social media na galing umano sa kanya. Paglilinaw ng ina ni Lloyd, tig-isa lang ang kanyang Facebook at YouTube accounts.

“‘Yung mga ginagamit ang pangalan ko, pangalan ni Lloyd, ‘wag naman kayong ganu’n. Kasi family, ako magulang parang ‘di naman maganda pakinggan na gagamitin mo ‘yung pangalan ko, una pa kayong nagsalita sa akin. This is my first time na nagsalita. Hindi pa ako nagsalita. Never pa. This is the first time. Kasi may nababasa ako, nagsasalita na ako dala ang pangalan ko. I-respeto naman natin si Lloyd kasi mabait naman na bata ‘yun. Sana matakot naman kayo sa karma,” ani ng ina ni Lloyd.

Dagdag pa nito: “Isa lang ang Facebook page at YouTube account ko. Wala ng iba. ‘Yung iba, dinadala ‘yung pangalan ko pero mga fake. Cadenators, mga fans ko, i-report niyo sila kasi parang ‘di naman magandang kumikita sila nagdadala sila ng ibang pangalan especially pangalan ko, kay Lloyd. Respeto naman sa akin at sa anak ko.”

Panoorin ang mensahe ng ina ni Lloyd sa ibaba:

[embedded content]

Kamakailan lang ay ipinagdiwang ng ina ni Lloyd ang pagkakaroon ng isang milyong subscribers sa YouTube.

Pumanaw si Lloyd noong Setyembre 4 matapos atakahin sa puso ilang araw matapos magpotisibo sa coronavirus (COVID-19) disease.