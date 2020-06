“PANOORIN: Jodi Sta. Maria at Iwa Moto, nag-Tiktok kasama ang mga anak”

Ikinatuwa ng mga tagahanga ang muling pagsasama nina Jodi Sta. Maria, Iwa Moto, at kani-kanilang mga anak na sina Thirdy at Mimi.

Sa Instagram, ipinasilip ni Iwa ang kanilang bonding moment nang magbahagi ito ng ilang video clip kung saan kita ang kanilang paghataw sa pagsayaw gamit ang nauusong mobile app na Tiktok.

Taong 2013 nang tuluyang magkaayos ang gusot sa pagitan nina Jodi at Iwa.

Si Iwa ang partner ngayon ng dating asawa ni Jodi na si Pampi Lacson. Mayroon silang isang anak na si Mimi.

Si Thirdy maman ay anak ni Jodi kay Pampi na naging asawa niya sa loob ng limang taon.

Sa kanyang Instagram post taong 2018, ibinahagi ni Jodi kung gaano siya ka-proud sa kanilang modernong pamilya.

“Every family has a story. Ours isn’t a perfect one but through God’s grace, what was once broken is made whole again,” aniya.

“Some may find it weird or awkward, but for us, we are simply a FAMILY who respects each other and works as a team towards one goal: to LOVE and SUPPORT our children,” pahayag pa niya.