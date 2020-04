“PANOORIN: Jona and Klarisse nag duet para sa COVID-19 frontliners”

Kakaibang tema ng duet ang ginawa ng singers na sina Jona at Klarisse De Guzman ngayong Enchanced Community Quarantine.

Bagong tunog at mas malalim na kahulugan ngayon ang naging bersyon ng singers na sina Klarisse De Guzman at Jona sa inspirational song na “Lead Me Lord”.

Ang “Lead Me Lord” ay isa sa nga awiting unang pinasikat ng iconic singer na si Basil Valdez.

Sa Instagram, ibinahagi ni Jona ang kakaibang duet nila ni Klarisse na kanilang alay para sa mga front liners na lumalaban ngayon para mapigilan ang COVID-19.

“Dedicating this prayer song to all the frontliners, health workers, police and military officers, to those who still work to provide service for our essential needs, to all people in the government, the sick people, and to the whole nation staying at home… Help us.. Heal us.. Lead us Lord…” caption ni Jona sa Instagram post.

Sa tulong ng private organization, naisakatuparan ang pagbuo ng bagong music video para sa “Lead Me Lord” kasama ang sakripisyo na mga tinuturing na baging bayani, ang mga COVID-19 frontliners.

Kabilang sina Jona and Klarisse sa mga Kapamilya stars na patuloy na nanalangin sa agaran na pag galing ng mundo sa COVID-19.