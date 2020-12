“PANOORIN: KC Concepcion, ipinasilip ang kanyang bag collection”

Silipin ang ilan sa mga mamahaling bags ni KC Concepcion.

Ipinasilip ni KC Concepcion sa kanyang mga taga-subaybay ang kanyang koleksyon ng mamahaling bags sa kanyang pinakabagong vlog.

Ani KC, nagdadalawang-isip siya noong una na ipasilip ang kanyang mga bags ngunit napagdesisyunan niya din sa kalaunan na ipakita ang mga ito dahil sa sunod-sunod na mga requests mula sa fans.

“Nahihiya ako magpakita ng gamit. But I do have some collections that I said okay, why not, you know, if you guys have been requesting for it, then your wish is my command,” ani KC.

Dagdag pa niya: “And because it is Christmas time, and because I’m thankful to have all of you here, subscribing to my YouTube channel, and watching my every adventure and being with me, one video at a time. I never take you guys for granted. At kung ito ang makakapagpasaya sa inyo, ibibigay ko na ang aking bag collection.”

READ: KC Concepcion celebrates Christmas Eve with Sharon Cuneta

Pagbabahagi naman ng aktres, bumibili siya ng bags bilang investment at kung minsan naman ay depende sa bugso ng damdamin.

“Actually, most of my bags have sentimental meaning. I think that there are bags that are investment pieces and there are bags that are trendy. And you know, I’m the type that I will buy for investment, but I will also buy emotionally,” ani KC.

Pag-amin din niya, tinupad niya muna ang kahilingan ng kanyang ina na si Sharon Cuneta na magtapos muna siya ng kolehiyo bago gastusin ang kanyang pera. At nang makapagtapos, inuna ni KC ang pagbili ng mga “quality” bags.

“Tinuruan din naman ako ng mom ko na huwag gumastos ng pera sa mga fashion items. Mas tinuruan niya akong mag-invest sa ibang bagay. So medyo nu’ng nag-graduate na ako ng college, wala na siyang masabi kasi ginawa ko na ‘yung gusto niya,” ani KC.

READ: KC Concepcion gets YouTube’s Silver Play Button

Pagpapatuloy pa niya: “So nu’ng tinurn-over na niya sa akin ‘yung savings earnings ko, I think one of the things na ginawa ko … that was to invest in quality bags.”

Ilan sa mga ipinasilip ni KC ang kanyang Louis Vuitton Damier Azure, Gucci Dionysus Chanel Vintage Vanity Purse, at Goyard Voltigeur Pet Travel Bag.

Panoorin ang kanyang bagong vlog sa ibaba:

[embedded content]

Samantala, inamin naman ni KC na parehas sa lola at nanay niya na nakuha ang kanyang pagmamahal sa mga bags.

“Nagkaroon ako ng first love for luxury because of my mita and then of course, my mom, because she loves fashion as well,” pag-amin ng anak ni Mega.