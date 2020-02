“Panoorin: Kilig moment nina Sarah at Matteo sa ‘Unified’ Valentine’s Day Concert”

Kitang-kita ang saya sa mukha ni Sarah Geronimo sa pagdating ng kanyang fiance na si Matteo Guidicelli sa kaniyang Valentine’s Day concert.

Bakas ang kasiyahan kay Sarah Geronimo nang umakyat sa entablado ang kanyang fiance na si Matteo Guidicelli sa kanyang ‘Unified’ Valentine’s Day concert, na ginanap kahapon sa Araneta Coliseum.

Puno at siksik ang concert ni Sarah kasama ang Asia’s Songbird na si Regine Velasquez, kaya’t marami ang naging witness sa rare moment na makita si Matteo sa kanyang concert.

Noong November last year, opisyal na ipinahayag nina Sarah at Matteo ang kanilang engagement. Sinabi naman ng kapatid ni Matteo na one year na ang nakalipas nang magpropose ang kanyang kuya sa aktres-singer at isinikreto lamang ito.

Marami ang umaasa na magaganap ang kasalan ng dalawa, na higit anim na taon nang magkasintahan, ngayong 2020.