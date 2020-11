“PANOORIN: LJ Moreno at Jimmy Alapag, ipinasilip ang bahay sa California”

Ipinasilip ng mag-asawang LJ Moreno at Jimmy Alapag ang kanilang bahay sa Los Angeles, California.

Ilang buwan matapos ang kanilang emosyonal na paglipad papuntang Estados Unidos, ipinasilip na ng mag-asawang LJ Moreno at Jimmy Alapag ang kanilang bahay sa California.

Ani ng mag-asawa, inantay muna nila na dumating ang kanilang mga gamit mula sa Pilipinas at siniguradong maisaayos muna lahat ng ito bago sila nagdesisyon na gumawa ng house tour.

“Finally, we can give you a proper house tour! Those who have been following our vlogs know that it took some time for all of our stuff from the Philippines to arrive here in California and of course, we had to arrange and get settled first before doing this video,” paliwanag nina LJ at Jimmy.

Ani Jimmy, ginawa nila ito para sa kanilang mga tagahanga na matagal nang gustong makita ang tahanan ng kanilang pamilya.

“I know many of you have been waiting for the new house tour for our place here in the States. So, here we are. And the kids are going to give you guys the grand tour of our new place here in the States,” saad ni Jimmy.

Isa sa mga dinala nina LJ at Jimmy ang mesa kung saan sila nag-sasalo bilang isang pamilya noong nasa Pilipinas pa sila. Ani Jimmy, may sentimental value umano sa kanila ang nasabing mesa kaya naman masaya sila na nailipad nila ito sa US.

“We got this made for our old house in Kapitolyo. This is our family dining table and we’re so glad we’re able to bring this from Manila because it has a lot of sentimental value,” saad ni Jimmy.

Kwento mag-asawa, marami pa silang dapat ayusin sa bahay lalo na ang mga gamit nilang mag-asawa. Paliwanag ni Jimmy, inuna muna nilang ayusin ni LJ ang mga gamit ng kanilang mga anak.

“We still have work to do at this house. We’ve got most of our stuff organized but LJ still has boxes to go through. We’ve focused so much of our time and energy into fixing the kids’ stuff. Our stuff still needs to be organized but we’ll get to it.

Panoorin ang vlog sa ibaba:

Maliban sa kanilang sala at hapag kainan at silid-tulugan pati na ng kanilang mga anak, ipinasilip din ng mag-asawa ang kanilang garahe at bakuran.

Nagtungo sina LJ at Jimmy papuntang Los Angeles noong Setyembre upang doon pansamantalang manirahan.

Ani LJ, hindi naging madali ang desisyon na ginawa nila ni Jimmy. “At first, when he asked me what I thought about the idea when the pandemic started, I was thinking like ‘Ano ka ba. Baka bored ka lang kung anu-ano iniisip mo. I was so against it. But then, I’ve been praying to God like when I do my quiet time. Okay God, just change my heart. Kayo na ang bahala,” kwento ni LJ.

Hindi naman umano nila isinasara ang kanilang pintuan sa posibilidad na bumalik sila ng Pilipinas sa mga susunod na taon.

“Just to make it clear, we’re not closing our doors. It’s just right now because of the current situation. This is the best thing to do for us. And we did really pray about it,” sambit ni LJ.