“PANOORIN: Maine Mendoza, nagsayaw ng ‘Tala’ kasama ang lola ni Arjo Atayde”

Sa latest video ni Sylvia Sanchez, mapapanood si Maine Mendoza na masayang tinuturuan ang lola ni Arjo Atayde kung paano sayawin ang sikat na kanta ni Sarah Geronimo na “Tala.”

“Kaka GOOD VIBES plus KILIG.”

Ito ang comment ng netizens sa latest video na ibinahagi ni Sylvia Sanchez sa Instagram.

Dito, mapapanood si Maine Mendoza na masayang tinuturuan ang pamilya ng nobyong si Arjo Atayde, partikular na ang lola ng aktor na si Mamita Pilar, kung paano sayawin ang sikat na kanta ni Sarah Geronimo na “Tala”.

“‘Yong ang saya lang ng monday morning ko na pinapanood ko ang pamilya ko… na tinuturuan ni Maine mag-‘Tala’ lahat kami dito sa bahay [sic],” ani Sylvia sa caption.

“Coach [Maine] thank you at pinasaya mo kaming lahat sa kakulitan mong mapag-‘Tala’ kami. Haha. Ang cute mo Maine at mahal ka ng buong pamilya dahil sa kabutihan mo at higit sa lahat, na-bully mo, napahalakhak. at napagtala mo ang asawa ko. Hahaha [sic],” dagdag pa ng beteranang aktres.

Matatandaang dati nang kumasa sa sikat na “Tala” dance challenge ang mag-nobyong sina Maine at Arjo. Ang nasabing bidyo, na matatagpuan sa Twitter account ng aktres, ay may higit na sa 250,000 “likes” at 35,000 comments mula sa kanyang followers.

Disyembre ng nakaraang taon nang gunitain nina Maine at Arjo ang kanilang first anniversary bilang magkasintahan.