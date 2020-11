“PANOORIN: Pasilip sa malawak na farm ni Boy Abunda sa Batangas”

Mismong si Boy Abunda ang nag-araro ng lupa na kanyang pinagtaniman ng mga herbs at halamang-gamot sa kanyang pinakabagong vlog.

Nitong mga nakaraang buwan, sunod-sunod na nag-post si Boy Abunda ng mga videos kung saan ipinasilip niya ang kanyang malawak na farm na mayroong iba’t-ibang mga tanim gaya ng rambutan at kalamansi.

[embedded content]

At ngayon naman, pinatunayan ni Boy na isa siyang tubong probinsya dahil siya mismo ang nagtanim ng iba’t-ibang herbs at halamang gamot gaya ng parsley, celery, at insulin.

Sa nasabing video, si Boy mismo ang nag-araro ng lupa na pinagtaniman niya ng kanyang mga halaman.

Boy Abunda wants to become a part-time farmer​

At dahil nauso ang pagtatanim lalo na ngayong panahon ng pandemya, inengganyo ni Boy ang kanyang manonood na magtanim ng halaman para sa ikasisigla ng kalikasan.

“It’s never too late. If you can plant now, di ba, small space halimbawa, nasaan ka man, sa Maynila, sa probinsya, do it. ‘Cause if you plant one plant or one tree, you’re helping the environment,” ani Boy.

[embedded content]

Sa isa pang vlog, ibinida ni Boy ang bahay na puno ng salamin na matatagpuan sa loob ng kanyang farm na tinawag niyang “House of Mirrors.”

[embedded content]

Mayroon ding mga bulaklak gaya ng orchids at mga prutas gaya ng lansones ang matatagpuan sa farm ni Boy.

[embedded content]

[embedded content]

“It took me decades before I could think that I could come home to Lipa and plant. So never too late. Plant something. Plant a tree, plant plants, and let’s rebuild, let’s restore, let’s love again Mother Earth,” ani Boy bilang kanyang panghuling mensahe.

PANOORIN: Boy Abunda, ipinasilip ang koleksyon ng mga sapatos​

Ang farm ni Boy Abunda ay isa lamang sa mga ari-arian na pinagmamalaki ng sikat na Kapamilya talk show host.

Unang ipinasilip ni Boy ang kanyang farm sa programang Kris TV.