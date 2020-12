“PANOORIN: Roxanne Barcelo, binalikan ang pagsagip ng kanyang asawa sa nanay niya”

Ibinahagi ni Roxanne Barcelo kung paano sinagip ng kanyang boyfriend ang kanyang nanay sakay ng isang jet ski.

Binalikan ni Roxanne Barcelo sa kanyang pinakabagong vlog ang kanyang naging karanasan para masagip ang kanyang nanay kasama ang kanyang asawa nitong nagdaang bagyong Ulysses.

Panimula ni Roxanne, hindi ito ang unang beses na nasalanta ng bagyo ang bahay ng kanyang ina.

“In 2009, na-Ondoy na ‘yung bahay ng parents ko. And ngayong 2020, na-Ulysses naman si nanay at si Tim. Bongga. Parang Titanic ulit ang ganap. Super rise of the burak,” ani Roxanne.

Kaya naman agad-agad na nagpunta sina Roxanne at ang kanyang noo’y boyfriend at ngayo’y asawa na para sagipin ang kanyang nanay.

Pagdating nila doon, nakiusap si Roxanne sa mga rescuers na puntahahan ang kanyang nanay sa bahay nito na nasa dulo umano ng village.

“So what we did is — me, Tim, and ‘yung partner ko, pumunta kami sa village kasi lubog pa rin nu’ng umaga. Tapos, sabi nu’ng mga rescuer ‘Nako, hindi namin mapupuntahan ‘yung nanay mo’ kasi sila ‘yung pinakamalayong bahay … like five blocks away,” ani Roxanne.

Nakiusap pa umano si Roxanne na unahin ang kanyang nanay lalo pa’t biyuda ito at na-stroke na noon. Nang bumalik ang mga rescuers, kapitbahay nila ang kasama ng mga ito.

“So ang nangyari, nakiusap ako, sabi ko byuda na po ‘yung nanay ko, na-stroke na po siya dati. Baka pwede niyo po unahing i-rescue. Pagbalik, tinawag ako, ‘Roxanne, Roxanne, ito na po. Siya po ba ‘yung nanay niyo?’ Tapos pagtingin ko, ‘Hindi po! Kapitbahay po namin ‘yan’ iba ‘yung nasalba nila. ‘Yung kapitbahay namin,” aniya.

Ayon kay Roxanne, ipinaliwanag umano sa kanya ng mga rescuers na mismong ang nanay niya ang umayaw na sumama sa kanila.

“Sabi nila, ‘Actually ‘yung nanay mo, tumanggi’ She said no kasi okay na daw siya sa second floor. Sabi ko eh ang scary kasi baka magbukas pa ulit ‘yung isa pang dam so dapat makaalis sila sa bahay na ‘yun. At wala silang food and water,” saad ni Roxanne.

Bagama’t nagboluntaryo siya na siya na mismo ang sumundo sa nanay niya, hindi umano siya pinayagan ng kanyang asawa.

“Sabi ko, ‘Ako na lang. Ako na lang sasama sa inyo’ para siguradong papayag. Hindi ako pinayagan ng partner ko. So siya na ang sumakay sa jet ski. Tapos sinundo si nanay from the house,” ani Roxanne.

Pagbabahagi pa ni Roxanne: “Apparently, ang nangyari pala, binuhat siya ng partner ko palabas ng balur and then saka siya sinakay. So hindi siya nadaplisan ng tubig, hindi siya naglakad sa burak. Talagang binuhat siya at sinakay sa jet ski.”

Masaya nmaan si Roxanne na nagkakasundo ang kanyang nanay at kanyanng asawa.

“So I’m so happy that my partner is on, you know, another level of understanding with my nanay. Kasi si nanay, love na love siya. Du’n ko nakita na kapag ‘yung partner mo gusto ng parents mo, iba ‘yung flow, iba ‘yung saya ng buhay,” ani Roxanne.

Panoorin ang vlog ni Roxanne sa ibaba:

[embedded content]

Sa nasabing vlog, inamin ni Roxanne na nitong pandemya nag-propose ang kanyang asawa at ilang buwan lamang ay nag-desisyon na silang magpakasal.