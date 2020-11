“PANOORIN: Rufa Mae Quinto, ipinasilip ang bagong bahay sa US”

Mayroon nang bagong bahay sina Rufa Maa Quinto at ang kanyang pamilya sa California.

“Todo na tour!”

Ito ang sinabi ng komedyanteng aktres na si Rufa Mae Quinto habang ipinapasilip ang bagong bahay nito sa California.

Sa isang Instagram post, ibinahagi ni Rufa Mae ang kanyang kagalakan sa pagkakataon na makapiling ang kanyang asawa sa Estados Unidos.

“Ang pagmamahal nga naman … We love you @trevvvsilog! We are so happy to be here in the USA with you! Thanks for taking care of us!

Pagpapatuloy ni Rufa, malaki ang kanyang pasasalamat niya sa pagsusumikap ng kanyang asawa upang maibigay sa kanila ang lahat ng kailangan nilang mag-ina. Kabilang na dito ang bago nilang bahay na nataon ang pagdating sa pagdiriwang ng ilan sa mga espeyal na okasyon ng kanilang buhay.

“Thanks for the new house, for working hard, for providing, So much love in our hearts and joy for our … wedding anniversary, your birthday and thanksgiving gift from you to me and to her @alexandriamagallanes! Thank you Lord,” saad ni Rufa.

Pagsasalaysay ni Rufa, nakamit nila ang lahat ng ito dahil sa tiyaga, pananampalataya, pagsusumikap, at sakripisyo.

Aniya: “Ang sarap lang ng feeling na makakamit din ang minimithi … konting tyaga, keep the faith and work hard and sacrifice … long wait is over! Finally! Yasss! from LDR TO LOCKDOWN again in the bay with Rufa Mae today and everyday! All the way!”

Isa sa mga ipinasilip ni Rufa ang master’s bedroom ng kanilang bagong bahay kung saan nagpagulong-gulong pa sila ng kanyang anak.

Panoorin ang video sa ibaba:

Taon 2016 nang ikasal si Rufa Mae Quinto kay Trevor Magallanes. 2017 naman nang na manganak na si Rufa Mae sa anak nila na si Alexandria.

Ilang taong LDR o “long distance relationship” ang estado ng relasyon nina Rufa at Trevor bago sila magdesiyon na magsama sa US. \