“PANOORIN: Sakay sa isang ‘rocket ship,’ Bea Alonzo, namahagi ng laptops sa mga bata ng SOS Children’s Village”

Nakipatulungan si Bea Alonzo sa Netflix Philippines para sa isang proyekto na sumusuporta sa programa ng “I Am Hope” Foundation.

Maagang pamasko ang hatid ni Bea Alonzo sa mga bata ng SOS Children’s Village na binigyan niya ng mga laptop

Ani Bea, lumapit sa kanya ang digital streaming platform na Netflix Philippines upang makipag-ugnayan sa kanyang non-profit organization na “I Am Hope.”

“I want to share with you some good news. So Netflix got in touch with me and they asked me if I could collaborate with them. And then naisip ko, if I were to go to the moon, who would I bring with me? So I immediately thought of the kids of the SOS Children’s Village.

“In line with our e-dukasyon program, we are going to the SOS Children’s Village to give them laptops and other donations to help them with their education.

Nakapanayam ni Bea ang Village Director ng SOS Children’s Village sa Pilipinas na si Raymond Rimando kung saan ibinahagi nito ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga kabataang nasa kanilang pangangalaga sa kalagitnaan ng pandemya.

“Ang pinakamalaking apekto lang po talaga ngayon is ‘yung challenge sa nanay. Isipin niyo po sa isang bahay, mayroon kayong walong bata. Tapos ‘yung walong bata po na ‘yun nag-oonline or blended learning,” ani Raymond.

Nasorpresa naman si Bea nang makita ang isang jeepney na binihisan ng rocket ship sa labas na naglalaman ng mga laptops mula sa Netflix sa labas ng kanyang bahay. Ito ang ginamit ni Bea na sasakyan papuntang SOS Children’s Viillage

“Oh my God, hindi sila nagbibiro. Totoong spaceship siya. Rocket ship to the moon. So para akong nasa amusement park. Nakaka-happy. Okay, it’s time to fly away.

Masaya naman ang co-founder ng “I Am Hope” na si Rina Navarro dahil naisakatuparan nila ni Bea ang kanilang pangarap na makapamahagi ng mga laptops para sa mga kabataan.

“First time naming mag-dodonate ng laptops. Because of that, we’re so happy because ito talaga ‘yung pangarap natin ‘di ba? Na makapag-donate and siyempre at that time, we needed the support of others and this is our very first kaya we’re so happy,” ani Rina.

“Gusto ko pong magpasalamat kay Ate Bea at sa I Am Hope. Maraming-maraming salamat po sa tulong na binigay niyo lalo na du’n sa mga laptops dahil need po talaga naming ‘yun ngayon,” ani Alex na isang SOS child.

Maliban sa mga laptops, namigay din ng pagkain at mga notebooks sina Bea sa SOS Children’s Village.