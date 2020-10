“PANOORIN: Tekla, ibinahagi ang pambubugbog at panglilimas ng ATM ng dating live-in partner na si Michelle Lhor Bana-ag”

Naglabas ng saloobin si Tekla sa kapwa komedyante at entertainment reporter na si Ogie Diaz.

Ilang araw matapos sagutin ang mga alegasyon ng kanyang dating live-in partner na si Michelle Lhor Bana-ag, naglabas ng saloobin ang komedyanteng si Tekla kay Ogie Diaz na una na siyang ipinagtanggol sa social media.

Bagama’t binabantaan na siya ng kanyang partner noon pa man, hindi umano inaasahan ni Tekla na tototohanin ang mga ito dahil alam niyang wala naman umanong dahilan upang gawin nila ito sa kanya.

“A night before pumutok ang isyu na ‘yan, nakarating na sa akin ‘yan na ganu’ng plan nila. Plan na nila pero hindi ko siya tinake, hindi ko siya sineryoso. Wala sa (pantaha) ko, sa isip ko na gagawin nila. Kasi unang-una, wala akong naisip na dahilan [para gawin nila]. Nandun pa rin ‘yung trust ko. Kumbaga, nandu’n pa din ‘yung tiwala na hindi gagawin sa akin ‘yun,” ani Tekla.

Dagdag pa ni Tekla, hindi siya ang tipo ng tao na sumisigaw o nagagalit. Ngunit nang tinembrehan siya ng isa sa kanyang mga kaibigan na may binabalak ang kanyang partner, hindi niya umano napigilang sumabog o magalit dito.

“Nag-lalive pa rin ako sa labas, nag-eentertain ng tao without knowing na may plan na sa likod ko. May isang nagmamalasakit na friend na nabasa ko sa comments section sa live ko na winawarningan ako na ‘O baka mapahamak ka’ so ‘di ko pa nga pinasanin eh.

Pagpapatuloy pa niya: “Then huminto ‘yung friend ko na ‘yun. Ini-screenshot niya lahat ng posts ni partner para i-send sa akin. And then nu’ng nabasa ko, nag-explode na ako. Sumabog na ako, nagalit na ako. Sa galit ko, kinompronta ko sila.”

Ani pa ni Tekla, hindi umano niya alam na kinukahan na pala siya ng video noong mga panahong iyon. Gayunpaman, hanggang salita lang daw ang galit niya at hindi na umabot pa sa pisikalan.

Ayon pa kay Tekla, maraming beses siyang binugbog ni Michelle at ng kapatid nito sa loob ng limang taon.

“Siya ang nananakit. Kung bibilangin ko ang scars sa ulo ko, sa katawan ko — lahat ‘yan — for five years,” aniya.

Kwento pa niya: “May isang beses nangyari sa buhay namin ni Michelle, sila rin ng kapatid niya, sinugod nila ako. Binugbog nila ako, gasgas, bukol, and then nagpa-medical ako.”

Dagdag pa niya: “Pagpunta ko ng barangay, hindi nila ako inentertain kasi first time daw nila maka-encounter na ‘yung lalaki ang nagreklamong binugbog.”

“Lahat kasi ng akin, personal ko — even the PIN number ng ATM ko, alam ni Michelle. Wala akong tinatago. ‘Pag natutulog ako, lahat nakabalandra ‘yan. Ayokong isipin niya na pinagtataguan ko siya.

Nang tanungin kung minsan nang nalimas ni Michelle ang kanyang ATM, ani Tekla: “Maraming beses. Kasi ilang beses niya ginawa sa akin eh. Pero pera lang ‘yun eh. Ma-[rerecover] ko ‘yun.”

Pag-amin naman ni Tekla: “Sobrang mahal ko si Michelle. Mianahal ko nang todo ‘yun.”

Panoorin ang buong panayam ni Ogie Diaz kay Tekla sa ibaba:

[embedded content]

Bagama’t mag-aanim na taon nang magka-live-in sina Tekla at si Michelle, marami pa rin umano siyang hindi alam ang komedyante tungkol sa kanyang partner.