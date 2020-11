“PANOORIN: Viral Korean street vendor, tinulungan ni Ryan Bang makauwi ng Korea”

Naluha naman ang Korean dahil si Ryan Bang umano ang kauna-unahang Koreano na bumili sa kanya ng kanyang ibenebentang noodles.

Hindi napigilan ng Korean street vendor na si Jang Sam-hyun ang pagpatak ng kanyang mga luha sa pagkikita nila ni Ryan Byang na binigyan siya ng pera pambili ng ticket pauwi ng South Korea.

Ayon kay Ryan, nagpunta siya kay Mr. Jang nang malaman niya ang kuwento nito na unang tinulungan ni Basel Manadil o mas kilala bilang The Hungry Syrian Wanderer.

“Nandito po ako ngayon sa Las Piñas City dahil napanood ko po ang isang balita na meron daw dito isang Koreano na 76 years old na nagbebenta ng ramen sa kalsada. Wala daw siyang pamasahe papunta ng Korea,” ani Ryan.

At dahil hindi umano siya makakauwi ng Korea ngayong taon dahil sa kanyang trabaho bilang host ng programang It’s Showtime , ibibigay umano ni Ryan ang sana’y ipambibili niya ng ticket niya kay Mr. Jang.

“Ngayong Pasko, mukhang hindi po ako makakauwi ng Korea dahil may Showtime pa. ‘Yung pang-uwi ko po ng Korea, ibigay natin sa kanya para tulong-tulong. Kung gusto niya talaga makauwi sa Korea, ibibigay ko nalang sa kanya ‘yung ticket ko,” paliwanag ni Ryan.

Nang magkita sila, nagpakilala si Ryan at sinabing nagpunta siya doon matapos kumalat ang balita sa kanya.

“I came here after seeing you in the news,” ani Ryan.

Hindi naman napigilang maluha sa tuwa ang nasabing street vendor na sinabing si Ryan ang kauna-unahang Koreano na bumili sa kanya ng ramen.

“Since I started selling ramen, I haven’t seen a Korean buy from me. Not even one. No one came to see me. So you are the first. It’s nice to meet you. It’s really nice to meet you. My eyes are welling up. Filipinos come to buy. Filipinos come to help. I haven’t seen any Korean,” saad ni Mr. Jang.

Ngunit ang buong pag-aakala ng Korean street vendor ay bibili lamang si Ryan ng ramen kaya naman sinabi nitong bibili siya agad ng ticket kapag nakaipon na siya ng sapat na pera.

“I’ll buy after I sold all these. I will make the money,” ani Mr. Jang.

Sa loob ng dalawampung-taon, pabalik-balik umano si Mr. Jang sa Pilipinas at Korea dahil nagmamay-ari ito noon ng isang construction company ngunit sa kasamaang palad ay na-scam daw umano siya.

Plano na sana ni Mr. Jang umuwi ng Korea ngunit naabutan siya ng lockdown sa Pilipinas at naubusan siya ng pera dahil ang buong pag-aakala niya ay aabutin lang ng isang buwan ang lockdown.

Nagpasalamat naman si Mr. Jang sa lahat ng mga Pilipinong tumulong sa kanya lalo kina Aiki at Rachel. Muli din siyang nagpasalmat kay Basel na aniya’y binilhan pa siya ng mga kasangkapan sa bahay bago ang pagkikita nila ni Ryan.

Hulyo nitong taon nang sinubukan ni Mr. Jang tumalon sa dagat sa Noveleta, Cavite upang kitilin ang kanyang buhay dahil sa kanyang sinapit.

“No one was there. It was very dark. I even shaved my hair. I didn’t tell my family. I drank one bottle. I jumped into the water,” kwento ni Mr. Jang.

Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay sinagip umano siya ng isang pagong na tila nagbigay sa kanya ng bagong buhay.

“So even though I was determined to end my life, I got too scared I couldn’t do it. So I decided to go home. But at 8:00 PM, Manila was placed in lockdown. I had no choice but to sleep in the streets,” kwento ni Mr. Jang.

May isang taong nagngangalang Mr. Yu ang sinubukan siyang kumbinseheng magbenta ng ramen ngunit isang buwan na umano ang nakalilipas pero hindi pa din siya kumikita ng sapat na pera.

Isang Pilipino naman na nagngangalang Bobby ang nagmagandaang-loob at hinayaan siyang magbenta sa harap ng kanyang tindahan upang mas marami pa umano itong maibenta.

“This may not be a lot, but I want to give you money so you can go back home. I wanted to help with buying your plane ticket to Korea. I hope it helps you buy your ticket. I grew up with my grandfather. I remembered my grandpa and I was in pain when I saw the news. So I hope with this, you can buy your ticket,” saad ni Ryan kay Mr. Jang na lubos ang pasasalamat sa kanya.

