“PANOORIN: Wacky Kiray, nagpa-tour sa kanyang bahay”

Silipin ang loob ng bahay ni Wacky Kiray.

Nagpa-house tour ang komedyanteng si Wacky Kiray sa bahay na nagawa niyang ipaayos dala ng kanyang pagsusumikap sa industriya.

Sa kanyang bagong vlog, ibinahagi ni Wacky Kiray kung gaano kalaki ang pinagbago ng bahay noong hindi niya pa ito napapaayos hanggang sa napagdesisyunan niyang bigyan ito ng bagong bihis.

“This is my house. Pero hindi ganito ang itsura niya dati. Ang itsura niya dati is parang kulungan siya ng ibon. Hindi mo ma-aappreciate kasi sobrang chaka na niya kasi lumang-lumang bahay siya…

“So ngayon, ang taray na niya. Nagmukha na siyang CPU,” ani Wacky.

Malaki naman ang pasasalamat ni Wacky na naisakatuparan na niya ang noo’y pinapangarap lamang niya.

“Ito po ang simpleng bahay ko sa Quezon City na kung saan ako ay nangarap lang po dati na magkaroon ng sarili kong bahay pero natupad ko po siyempre sa tulong po ng Panginoon at siyempre sa tulong po ng mga taong nagmamahal at sumusuporta po sa akin,” pagbabahagi ni Wacky.

Panoorin ang vlog ni Wacky Kiray sa ibaba:

[embedded content]

Una nang ipinasilip ni Wacky Kiray noon ang kanyang bahay sa Rated K at Magandang Buhay.

Ipinanganak bilang Ricardo Balarosa Jr., unang nadiskubre si Wacky Kiray sa isang comedy bar sa Malate noong 2000.

Nagsimula naman magtrabaho si Wacky Kiray sa ABS-CBN bilang isang audience jester noong 2015 sa programang Your Face Sounds Familiar. Hindi kalaunan ay nasundan pa ito ng iba’t-ibang programa gaya ng Gandang Gabi Vice, Pinoy Boyband Superstar, The Voice Kids, at Pilipinas Got Talent.

Taong 2017 naman nang hinirang na “The Greatest Entertainer” si Wacky Kiray sa reality talent show ng Kapamilya network na I Can Do That.

Lumabas din si Wacky sa programa ng Kapamilya network gaya ng I Can See Your Voice at Bagani.