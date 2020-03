“‘Pasabog!’: Iza Calzado, Jodi Sta Maria, Sam Milby, at Maricel Soriano, bida sa bagong teleserye na ‘Ang Sa Iyo Ay Akin’”

Sina Iza Calzado, Jodi Sta Maria, Sam Milby, at Maricel Soriano ang mga aabangan para sa teleserye na ‘Ang Sa Iyo Ay Akin’.

Excited na ang apat na de-kalibreng artista na sina Iza Calzado, Jodi Sta Maria, Sam Milby, at Maricel Soriano para sa bagong teleserye na Ang Sa Iyo Ay Akin. Sa naganap na pictorial at interview sa apat na cast members ibinahagi nila ang mga dapat abangan sa family revenge drama na aabangan sa Kapamilya Gold.

“Pasabog! Cast pa lang. Actually kasi nung inupo ako dito it was first week of January nung sinabi na [makakasama sina] Jodi, Maricel, Sam, yung parang paano mo hindi tatanggapin ito, paano mo hindi gagawin? And then nung sinabi na si direk FM Reyes, pasabog talaga,” pahayag ni Iza na gaganap bilang asawa ni Sam, at magiging “frenemy” o friends-turned-enemies ni Jodi Sta Maria.

Para naman kay Jodi, bagong karakter ang bibigyan niya ng buhay sa ngayon. “Na-excite ako agad doon sa story, na-excite ako doon sa character. New stories and new characters always excites me kasi. And I felt na parang ang challenging ng mga mangyayari, hindi lang story wise, kundi character wise. Nung pinitch yung story, parang hindi ako nakahanap ng rason para hindi ko siya gawin,” kuwento niya.

Bagong kuwento ng “affair” at “revenge” ang magiging kuwento ng bagong serye ayon naman kay Sam, na dati nang gumanap sa pinag-usapang serye na Halik.

“There’s a lot of revenge stories, and a lot of affair or kabit stories, but this on—because the original title of the show is ‘What Matters Most?’ and for me bilang Gabriel I can relate to that title because may point sa kwento na you have to choose what is more important actually, yung pagiging asawa o yung pagiging magulang,” ani naman ni Sam.

Makakasama din ng tatlong artista ang beteranong aktres na si Maricel, kung saan siya ay gaganap bilang ina ni Jodi. Ito ang sumunod na proyekto ng Diamond Star matapos ang The General’s Daughter.

Magsisimulang ipalabas sa Kapamilya Gold ang Ang Sa Iyo Ay Akin, sa March 23.