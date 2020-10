“Pelikulang pagsasamahan nina Judy Ann Santos, Claudine Barretto, Angelu de Leon, at Gladys Reyes pinaplano na”

Dream project ni Gladys Reyes ang pagasamahin sina Judy Ann Santos, Claudine Barretto, at Angelu de Leon sa isang pelikula.

Photo Credit: @angeludeleonrivera, @officialjuday, @claubarretto and @iamgladysreyes Instagram

Maaaring sabihin na isang “ambitious project” na pagsama-samahin sa pelikula sina Angelu de Leon, Claudine Barretto at Judy Ann Santos, pero isa ito sa tinatarget gawin ni Gladys Reyes. In fact, bago pa raw mag-pandemic ay kino-conceptualize na nila kung ano ang magandang istorya para sa kanilang apat.

Si Gladys ay nagkontrabida noon kina Judy Ann, Angelu, at Claudine sa kanilang mga teleserye. Ang maganda, kahit pa matagal na silang hindi ulit nagkakatrabaho ay nananatili ang kanilang pagkakaibigan.

Hindi raw sila yung mga tinatawag na “taping friends” o magkaibigan lang habang may ginagawang project o isang teleserye.

Kuwento ni Gladys, “Si Judy Ann, ang maganda sa kanya, anytime lang yung hi-hello sa Viber, ang bilis niyang sumagot. Ang communication namin, parang kahapon lang kami nagkita.

“Hindi kami nagkakailangan kahit matagal na kaming hindi nagkita. Iyon ang maganda sa amin ni Judy Ann.”

Hindi man madalas ang komunikasyon nila ni Claudine pero alam daw niyang kaibigan pa rin niya ito dahil mabilis niyang naimbitahang mag-guest sa kanyang online show na Pelikuwentuhan.

Mala-Desperate Housewives na light comedy ang peg ni Gladys para sa kanilang apat. Ayaw daw nila ng masyadong madrama.

“Ang naisip namin diyan, before the pandemic, parang may plano na kami na project talaga for all of us. Sina Judy Ann, Claudine, Angelu, tapos ako.

“Kumbaga, ito ang mga inapi ko noon na mga bida. Mga reyna ng mga teleserye, magsasama-sama ulit, at ako lang ang nag-iisa nilang kontrabida na friends kami in real life until now. Na-preserve namin yung friendship namin,” lahad pa ni Gladys.