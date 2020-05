“Pepe Herrera tells followers how to discern fake news: ‘Gusto ba natin talaga mag-away’”

Actor Pepe Herrera shows support for ABS-CBN via Laban Kapamilya campaign.

With more and more people from showbiz showing their support online after ABS-CBN’s closure last May 5, actor Pepe Herrera shared his #LabanKapamilya stance sans a shirt in his latest Instagram post last May 9, Saturday. The talented actor, who played Coco Martin’s right hand man Benny in FPJ’s Ang Probinsyano, explained his personal stance on the ongoing politics that has led to the network’s abrupt shutdown earlier this month.

He wrote,

“Mula pagkabata, hindi na ako sumasali sa mga suntukan. Mas natural para sa akin ang gumitna at umawat. Kapag napapagitna ako sa mga rambol, kusang kumikilos ang katawan ko para tumakbo at yakapin ang may hawak ng bote na gustong mambasag ng ulo. Naranasan ko ito sa probinsya, naranasan ko ito sa ibang bansa. Yun ang instinct ng katawan ko – ang gumitna at umawat.

Hindi naman ibig sabihin nito ay lumaki ako ng Walang Galit sa Puso ko. Sa mahabang panahon nagtanim ako ng galit sa mga bully na hindi ko pinatulan. Ang problema, dahil sa pagtanim ko ng galit, nabulag ako. Tuloy, naipasa ko sa mga mahal ko sa buhay yung galit sa puso ko. Nasaktan ko sila at Hanggang ngayon, humihingi ako ng kapatawaran dahil sa sakit na naidulot ko sa kanila. Nagpapasalamat ako sa Diyos at nagising ako.

Mga Kababayan, kung magkaiba tayo ng opinyon, nirerespeto ko yun. Ang hiling ko lang, gamitin natin ang talino na pinagkaloob sa atin ng Panginoon para suriing mabuti ang mga balita. Fake news ba ito o katotohanan? Gusto ba natin talaga mag-away? Hindi kaya binibigyan natin lalo ng kapangyarihan ang mga nabulag sa kapangyarihan (ang mga nagbabayad sa mga troll) kapag nag-away tayo? ‘Divide and Conquer’—hindi ba sinaunang panahon palang, effective strategy na ito ng mga mananakop?

Gusto ba natin matulad sa mga bansa na nahati ang North at South

Hanggang ngayon, nagdurusa ang mga Pamilya na nasa magkabilang panig ng Pader dahil hindi nila magawang magkita? Muli, hindi po tayo magkaaway kahit magkaiba tayo ng opinyon sa ngayon. Pag isipan lang po natin maagi kung ano ang pinaka-epektibong solusyon para sa mga kinakaharap natin ngayon – isang paraan na watak-watak tayo? O isang paraan na nagkakaisa tayo?

So with Love, Peace and Unity, plus Music, I say #LabanKapamilya.”