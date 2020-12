“Phillip Salvador hanga sa galing ni Zanjoe Marudo sa pag-arte”

Nakasama ni Phillip Salvador si Zanjoe Marudo sa MMFF entry na ‘Isa Pang Bahaghari’.

Nakiusap si Phillip Salvador na panoorin lahat ng mga pelikulang kasali sa 2020 Metro Manila Film Festival. Isa si Phillip sa mga bida sa Heaven’s Best Entertainment MMFF entry na Isa Pang Bahaghari na pinagbibidahan din ni Ms. Nora Aunor at mula sa direksyon ni Joel Lamangan.

“Kasi maski na may ganito tayong pandemic ang industriya hindi humihinto sa paggawa ng mga obra na para sa mga manonood natin. Kumbaga sa ano, kalimutan natin ang COVID, manood tayo ng mga pelikulang pang-Pilipino,” pag-anyaya niya.

“Eh, ako excited ako kahit virtual ang MMFF natin kasi kakaiba ito… kakaiba ito and first time ito.

“Alam mo, ang Diyos na rin ang gumagalaw niyan, gusto niya rin mapasaya ang mga tao maski meron tayong pandemic sa Pilipinas. But sa akin, lahat ito blessing pa rin,” dagdag niyang pahayag.

Masaya si Phillip na muling makatrabaho si Nora sa pelikula although para daw ulit siyang nag-aaral umarte habang ginagawa ang Isa Pang Bahaghari.

Aniya, “Working with Ate Guy, and of course, with Joel, it’s like going back to school. Parang nag-aaral ulit ako, kasi ilang taon akong hindi gumagawa ng pelikula.”

Very vocal din si Phillip sa pagpuri sa sa husay ni Zanjoe Marrudo sa Isa Pang Bahaghari kung saan gumaganap ang aktor bilang panganay niyang anak. Si Zanjoe ay nominado sa Best Supporting Actor habang si Phillip naman ay sa Best Actor.

“Iba si Zanjoe sa pelikulang ito. Mahusay siya. Magugulat kayo sa kanya,” papuri niya kay Zanjoe.

Samantala, aminado ang award-winning actor na dahil sa pandemya ay mas napalapit din siya sa Diyos.

“Ako ngayon mas nagdadasal ako. I’m not just praying for my family, I’m praying for all of us. I’m praying for the people of all nations, for forgiveness, at sana manumbalik yung dating buhay natin,” kuwento ng aktor.