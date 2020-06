“Pinky Amador explains what caused her outburst in viral video”

Pinky Amador shared her learnings from the incident.

Pinky Amador went viral online recently after a video which captured her outburst circulated on social media.

In the said video, the actress could be seen getting enraged at an office staff, claiming that her life is being endangered after the building where she lives supposedly allowed Overseas Filipino Workers (OFWs) to check in. The actress also mentioned in the clip a certain “circular,” which she alleged was already long overdue.

In an interview with Korina Sanchez for Rated K, the actress explained her side of the story and shared what caused the said outburst.

“’Yung buong mundo ngayon, nasa kalagitnaan tayo ng pandemya. Lahat ng tao nagtatago, nagkukulong, takot. Pati na rin ang mga kasama ko sa aking building, lahat kami sobrang nabahala. Pati na rin ako kasi pinaglalaban ko lang naman ‘yung karapatan ko at naming lahat sa building na mabuhay na ligtas sa sakit,” she stated.

She added that she could not afford to get sick because she is living alone and no one will look after her.

The actress also clarified that she is not angry at the OFWs.

“Ang mga OFW natin, bayani ng bayan. Bakit naman ako magagalit sa kanila? Sa katunayan, naging OFW din ako. Mahal ko ang mga OFW. Natutuwa pa nga ako kung makakatulong ang building namin sa pagtatanggap sa kanila para makauwi na sila,” she said.

She explained that the issue was they were not informed about the travel history of the said OFWs.

“Ang naging problema lang dito, hindi kami sinabihan. Hindi ba worldwide protocol iyan na kailangan nalalaman ng lahat kung saan nanggagaling ang mga manlalakbay? Utos sa atin ng gobyerno na kailangan sinasabi natin lahat ang ating travel history para makapag-ingat tayong lahat. ‘Yun lang naman ang hinihingi namin sa administration ng building namin. Bakit hindi nila maibigay? Ano ba ang tinatago nila,” she stated.

Pinky acknowledged that her emotions that time have overtaken her and for that she apologizes.

“Maaaring sumobra talaga ‘yung galit ko na nakapagsalita ako ng masasakit, na nainsulto ko ang mga kausap ko at pati na rin ang mga nanood ng video. Ang hinihingi ko lang naman is paumanhin dahil sa bugso ng damdamin, takot na takot na ako. Galit na galit na kaming lahat. Hindi namin alam kung bakit kami binabastos at binabalewala para sa isang bagay na dapat naman nilang ibigay sa amin,” she stated.

On her learnings from the experience, she said, “Tinamaan din naman ako ng malaki dito. Nakasakit ako, nasaktan din ako. I’ve learned my lesson. But this isn’t about me. This isn’t about Pinky Amador. Tungkol ito sa nakararami.”

According to Rated K, they tried to get the side of the administration of the building but the latter refused to do so and said that their stand about the issue remains the same.