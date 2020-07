“Piolo Pascual, Joyce Bernal pinakiusapang umalis sa Sagada”

Kasabay sa pagsunod sa new normal ng mga shooting ng pelikula, tila hindi naging madali para sa grupo ng aktor na si Piolo Pascual at ng direktor na si Joyce Bernal na simulan ang kanilang binubuong proyekto na mag shoot sana sa Sagada Mountain province.

Sa naging report ng Sun Star Baguio, ipinaliwanag nito ang naging pahayag ng Sagada Mayor na si James Pooten kaugnay ng pagpapaalis umano sa grupo ng aktor na kasalukuyan noong nasa Highland town ng Sagada kahit na kumpleto ito sa dokumento mula sa Malacañang.

Paliwanag ng Mayor, seguridad lamang ng kanyang mga kababayan ang kanyang prioridad laban sa banta ng pagkakaroon ng COVID-19 sa Mountain Province.

“Sagada Mayor James Pooten said the team of film director Joyce Bernal with actor Piolo Pascual was asked to leave the highland town despite having travel papers and authorization from Malacañang for the sake of the health of its people.

“Pooten said health and safety of his town has to be put at the utmost priority and added no amount of permits and authorization can sway the decision of its stakeholders to keep the town sealed from tourists

“We hope to keep Sagada Covid free, hindi nakukuha ito sa palakasan ito, health kasi ng mga tao ang kailangan [alagaan],” the mayor said.

Isa ang probinsya ng Sagada sa mga lugar sa bansa na COVID free simula nang kumalat ang sakit sa bansa.