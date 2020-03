“Pokwang, Alex Gonzaga, nagbigay ng reaksyon tungkol sa mga pinauwing COVID patients sa QC”

Nag-iwan din ng kaniyang suhesyon si Marietta “Pokwang” Subong matapos mabalitaan ang tungkol sa pinauwing apat na COVID-19 patients sa Quezon City.

Sa kaniyang tweet tinanong ni Pokwang kung bakit hindi na lang gamitin ang mga espasyo sa malalaking establishemento tulad ng Araneta Coliseum, para sa mga dumadaming pasyente ng virus.

E bakit hindi po gamitin ang Araneta Coliseum para doon pansamantala gamutin ang mga nag positibo sa virus? kesa pauwiin kawawa naman ang family nila lalo na kung may bata 😢 or matatand? wala naman gagamit non at wala naman mag Co concert sa panahon na ito!!! — marietta subong (@pokwang27) March 22, 2020

Inulan ng kritisismo sa social media ang pahayag ng Quezon City Mayor Joy Belmonte nang kumpirmahin niya sa isang interview nitong Linggo, March 22, na may apat ngang pasyenteng nagpositibo sa COVID-19 ang pinauwi dahil sa kakulangan ng rooms sa mga ospital.

Bukod kay Pokwang, ikinalungkot din ni Alex Gonzaga ang naturang balita.

Nakakalungkot naman to watch an interview saying Covid patients are sent home because of lack of space sa facilities. We want this quarantine to end so people can get back on their feet na but with this kind of news from the authorities baka ma-prolong pa. Lord pls help us! — Alex Gonzaga (@Mscathygonzaga) March 22, 2020

